El consumo Vs. la especulación

Por Francisco V. Lozano





Recientemente se han escuchado voces de líderes empresariales y comerciales locales donde infieren con absoluto convencimiento que el proceso inflacionario que se está viviendo en México y particularmente en Chihuahua es de origen “externo” y “estructural”. Yo he sostenido que eso no es del todo correcto y veamos por qué.

La inflación se define como un aumento generalizado de precios. Esta “generalización” no se debe a que escaseen todos productos al mismo tiempo y la poca oferta haga que se eleven los precios, se inicia con un bien y de ahí se crea un psicosis social donde todo mundo empieza a elevar sus precios. En México el costo de la gasolina no es motivo de elevación de precios, pues se ha mantenido estable, al igual que el tipo de cambio respecto al dólar, lo que no ha encarecido las importaciones. El subsidio a las gasolinas se amortigua con el excedente de ingresos petroleros y la energía eléctrica suaviza sus incrementos mensuales de forma muy gradual. Por otra parte, China redujo sus tasas de interés devaluando su moneda, haciendo más baratas sus mercancías y aumentando su producción. El transporte marítimo redujo sus cuotas hasta en un 30% por la disminución de la demanda, entonces la causa de la inflación no está en la logística. Por el lado agropecuario México importa algunos bienes agrícolas, pero como mencioné anteriormente, el tipo de cambio se ha mantenido estable y la producción nacional no se ha detenido, así que esa no es la causa. Entonces, ¿por qué la inflación alcanza ya casi el 9%? La especulación es mi respuesta. Los comerciantes quieren obtener ganancias extraordinarias y elevan los precios para especular. Veamos los hechos. Si uno adquiere un producto, digamos la carne o un aerosol en un centro comercial del norte de la ciudad, es muy probable que encuentre ese mismo producto en esa misma cadena comercial, con esa misma calidad y presentación, pero con un diferente precio al sur de la ciudad. Esta diferenciación de precios muestra que no son factores externos y que tampoco es estructural el problema inflacionario, es un problema de competencia de generación de ganancias. Este fenómeno lo puede observar en cadenas desde Oxxo hasta tiendas mayores como Alsuper o Walmart, todo se reduce a eso. Un dato más que corrobora lo anterior es el pacto entre gobierno y comerciantes para contener la inflación. Ese pacto no lo hace el gobierno con productores que son, según la lógica, de donde vendría la inflación, el pacto lo hace con grandes comerciantes a los que les va a transferir subsidios y entonces éstos bajarán sus precios. Usted dirá “claro, los comerciantes no le pierden” y es verdad, ellos siempre ganan y así como los americanos o rusos hacen guerras para hacer negocios, así los grandes comerciantes alientan la inflación para ganar más. La solución es, ha sido y será que el ciudadano cuide su dinero. No consuma cosas innecesarias, disminuya el consumo de ciertos bienes o servicios, sustitúyalos o de plano deje de adquirirlos.

Maestro en Finanzas. Economista

