El Covid-19 infectó a un virus más peligroso el capitalismo

“Quien mira desde una perspectiva mínimamente ética, ya podría saber que un sistema montado sobre un vicio (codicia), y no sobre una virtud (bien común), jamás podría resultar bien, un día se derrumbaría.”

Leonard Boff – Ex sacerdote franciscano, uno de los fundadores de la teología de la liberación, autor de más de 60 libros.

Perdida en el océano de noticias verdaderas y falsas del Coronavirus, con mínima o nula difusión pública, el coordinador de los Diputados Federales de morena Mario Delgado, en el Congreso de la Unión, anuncia que se suma a la iniciativa de la CELAG, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, para que el Fondo Monetario Internacional FMI, el Banco Internacional de Desarrollo BID, el Banco Mundial BM y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, condonen la deuda externa de los países de América Latina, por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19.

El Diputado Federal Mario Delgado comentó que: “a través de una carta que han hecho circular en diversas partes del mundo, líderes políticos instan a los acreedores privados internacionales, a que acepten un proceso inmediato de reestructuración de la deuda, que contemple una mora de 2 años sin intereses”, puesto que “los países necesitan un mayor espacio fiscal, para poder enfrentar la actual problemática económica generada por el coronavirus, que es inédita.”

Alicia Bárcenas, Secretaria General de la CEPAL – ONU, Comisión Económica para América Latina, dice que hay que pensar muy bien el modelo de desarrollo que va a salir con esta crisis, que esta crisis será mucho mayor que la del 2008, que se avecina una recesión profunda para América Latina.

Algunos de los líderes políticos, que apoyan esta iniciativa para reestructurar la deuda externa son: Dilma Rouseff Ex Presidenta de Brasil (2011-2016), José Luis Rodríguez Zapatero Ex Presidente de España (2004-2011), Ernesto Samper Ex Presidente de Colombia (1994-1998), Luis Guillermo Solís Ex Presidente de Costa Rica (2014-2018), Fernando Lugo, Ex Presidente de Paraguay (2008-2012), Rafael Correa Ex Presidente de Ecuador (2007-2017), Evo Morales Ex Presidente de Bolivia (2006-2019).

Este año, el Gobierno de México pagará cerca de 800 mil millones de pesos por concepto de deuda soberana, si solo se lograra una mora de 2 años sin intereses, quedarían liberados de inmediato 800 mil millones de pesos en cada uno de los próximos 2 años, para invertirlos en actividades productivas, que generen empleos y contra resten en parte la grave crisis económica que está iniciándose en México, en América Latina y en el mundo en general.

El decreto presidencial de Andrés Manuel publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Marzo del 2020, no declara una contingencia sanitaria, que obligaría a la activación del Art. 427 de la Ley Federal de Trabajo, que otorga facilidades extraordinarias a las empresas en su relación laboral, por lo tanto, los 4 millones de Empresas, micro, pequeñas y medianas en México (INEGI) que generan el 80% del empleo formal, están en grave crisis puesto que, la gran mayoría por no decir casi todas, sus ventas, sus ingresos se redujeron en un 50, 70, 90 o 100%, pero mantienen las mismas obligaciones laborales y fiscales.

En Chihuahua se anuncia ya, el cierre temporal del 40% de la industria maquiladora en la capital y el 90% en la frontera.

El Gobierno de la 4T le debe a la nación un plan de emergencia económica, ¿Cuál será?

A grandes males grandes remedios, el horno no está para pastelitos