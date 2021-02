El cultivo de lavanda

Las teorías económicas sobre el comercio señalan que los países deben especializarse en lo que hacen mejor e importar aquellos bienes en los cuales no son eficientes. En la ventaja absoluta de Adam Smith, se indica que los países deben especializarse en los bienes que tengan la productividad más alta. En la teoría de David Ricardo los países se especializan en los bienes que tienen una ventaja comparativa. En la teoría de Heckscher-Ohlin los países se especializan en la producción de bienes que tiene un factor de producción abundante.

La región Delicias, dadas las condiciones de clima extremo, sequías prolongadas y volatilidad de mercado han obligado a cambiar de cultivo para adaptarse a las condiciones que el entorno dicta, pasa del cultivo del algodón, luego vid y después especializarse en huertas nogaleras. Dichos cambios han forjado el espíritu visionario y capacidad de reacción de los agricultores para enfrentar factores igual de dañinos que frenan el desarrollo regional, las recientes decisiones políticas federales equivocadas de administración del agua, han puesto en riesgo los tradicionales ciclos de cultivos, lo cual obliga a los agricultores a buscar otras alternativas.

Para la región de Delicias-Rosales-Meoqui sería conveniente iniciar una reflexión consciente en busca de cultivos que se adapten a las condiciones extremas y requerimientos oficiales de producción en la región. Uno de estos productos que reúne dichas características puede ser el sistema-producto, flor de lavanda. Esta flor se utiliza para la perfumería, repostería, aromaterapia, helados, jabones, champú, detergentes alcanzando buen precio y aceptación en el mercado internacional.

La lavanda actualmente se cultiva en el sur de Francia en la región de Provenza, y Languedoc-Roussillon. Es una planta que no demanda mucha irrigación. El suelo adecuado sería aquel que no retenga agua, suelos planos o laderas con pendiente, máxima del 20% especialmente si se utilizan máquinas. El pH mínimo es de 6.5, con o sin piedras. No se puede cultivar en zonas húmedas. La altitud ideal es entre 200 y 1800 msnm. Se siembra y su ciclo dura ocho años, con cortes anuales a partir del segundo año, y alcanza la producción máxima a partir del cuarto año.

El costo de la siembra por hectárea equivale a 65,311.98 pesos mexicanos cada ocho años. O sea con una amortización de 8163 pesos por año. Del cuarto año al octavo producirá 26 litros de destilado, más hidrolatos. El precio del litro de destilado es de 90 euros. Una hectárea da un rendimiento de 2340 euros más el hidrolato que se vende en 250 euros. Lo que da un equivalente de 2,590 euros por hectárea, el equivalente a 62,767.36 pesos por año del 4 al 8 año. El tercer año se produciría el 60 por ciento de esa cantidad. El segundo año sólo el 44 por ciento. El primer año no habría cosecha, por ser periodo de implementación del proyecto.

De implementarse este cultivo en la región sería una opción para enfrentar los cambios adversos que se avecinan para el entorno del sector agropecuario en la región.