El cumplimiento ambiental en México

Por: Diana González López

México, uno de los países con mejor marco normativo en la materia ambiental, de los primeros países que reguló desde su carta magna, el tema ambiental, ya que desde la Constitución de 1857 se habla de la regulación forestal, el uso de la tierra, entre otros aspectos; y ya de manera actualizada, tiene poco más de 30 años con un marco normativo robusto y claro, pero entonces ¿por qué teniendo un marco normativo tan bueno, tan completo, tan actualizado nos encontramos en una situación ambiental delicada y vemos aprovechamiento de recursos naturales desmedidos? De manera frecuente se declaran contingencias ambientales, vemos accidentes o emergencias ambientales en las empresas y catástrofes ambientales de las que la ciudadanía recibe las consecuencias, consecuencias de una mala praxis, una casi nula aplicación de dicha reglamentación.

Podemos pensar que la evaluación de impacto ambiental no sirve o no es funcional, sin embargo, yo me atrevo a decir que es una excelente herramienta para la valoración y definición de los términos y condiciones que las diversas actividades productivas o de servicios deben cumplir para su correcta ejecución, lo que nos está fallando es el seguimiento de dichas evaluaciones, no basta con evaluar y encontrar esas condiciones mencionadas, nos obliga al seguimiento, ejecución y cumplimiento de las mismas, es decir, parte de la eficiencia y funcionalidad de la evaluación de impacto ambiental, es la etapa del después de, es la etapa donde se debe garantizar que las regulaciones aplicables se están llevando a cabo con total eficiencia y seguridad; y es aquí donde vemos un cuerpo administrativo débil e insuficiente para ejecutar este seguimiento y un bajo nivel de responsabilidad en la operación y caemos en una simulación y los proyectos “fallan” y por lo tanto, no son sostenibles.

El compliance se traduce como cumplimiento, en este caso cumplimiento ambiental, hoy en día es un tema que está sobre la mesa y que muchas empresas lo consideran prioritario, sin embargo, y desafortunadamente aún no son la mayoría de ellas las que así lo atiende; la realidad es que la herramienta existe, falta su aplicación, falta su seguimiento, su monitoreo; por un lado hace falta una estructura administrativa lo suficientemente robusta cuyo personal tenga la ética profesional necesaria para no caer en corruptelas y realizar el correcto ejercicio de la inspección y por el otro, una conciencia y responsabilidad ambiental empresarial amplia para un ejercicio de autorregulación y aquí es donde el compliance ambiental entra a facilitar estos procesos de autorregulación. Vista como esa herramienta que puede facilitar la gestión ambiental al interior de la empresa y regular los procesos productivos y de servicios, el compliance guía y dirige el cumplimiento de los instrumentos normativos aplicables a su empresa de una manera integral y organizada de modo que la autorregulación se vuelve en un estilo de producción amigable y responsable con el entorno.

En la Facultad de Zootecnia y Ecología estamos formando RRHH de alto nivel para dar respuesta a estos requerimientos y demandas del entorno actual, uniendo y trabajando en formar profesionistas que garanticen una producción sostenible desde las diversas trincheras y espacios profesionales.