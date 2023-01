El derecho a la verdad

Es mejor callar y obrar que hablar y no obrar.

San Ignacio de Antioquía

Por Germán Orozco Mora





Desconozco si en las escuelas de derecho y en otras áreas del conocimiento, siguen teniendo en cuenta la llamada deontología o ética.

Hay una deontología jurídica, de comunicación, periodística, de medicina. Pero el mundo salvaje en que vivimos no percibe los valores, ni del periodismo ni del derecho ni de la medicina. De un plumazo echaron por tierra el juramento hipocrático donde los médicos al graduarse juran, entre otras cosas, que no darán brebajes a las mujeres para abortar. Y este juramento inspirado en Hipócrates, padre de la medicina griega, no tiene nada que ver con los movimientos pro y en contra de la vida. Su raíz es de la filosofía o pensamiento griego. Y de grandes médicos como Maimónides y Avicena.

En algunas escuelas de derecho los cursos incluyen lecturas como El Proceso a Cristo, (Porrúa), del eminente abogado mexicano Ignacio Burgoa Orihuela, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Ni los médicos ni los periodistas ni los abogados perciben en ocasiones el sentido de su profesión u oficio; los pensadores alemanes o los historiadores le suelen llamar el sitz im leben, o el contexto de las cosas y circunstancias de lo que sucede.

Pese a ser judío y ginecólogo uno de los introductores de las leyes abortivas en Estados Unidos en los años sesenta, llamado “El Rey del Aborto”, el doctor Bernahard Nathanson, por un golpe de la gracia atribuída a las oraciones de sacerdotes y religiosas, de practicar con sus propias manos más de 75 mil abortos, se convirtió al catolicismo y abandonó el crimen del aborto, gracias al ultrasonido donde percibió los latidos del corazón de un bebé de semanas en gestación. Dios se valió de la ciencia misma para que Nathanson descubriera la verdad de la vida. De ahí reveló cómo ellos gestaron, con base en muchas mentiras, el elevar a rango constitucional el “derecho al aborto”.

A decir del señor Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, cuando en México se aprobó el aborto fue porque, según un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le reveló que a los ministros “los maicearon”. Lo que significa que los sobornaron o compraron para que introdujeran “legalmente” el aborto no sólo en el entonces DF, sino de ahí en todas las legislaciones estatales. Cuando había sido reciente que al aborto se oponía la mayoría de las legislaturas estatales. Entre los fieles de la balanza en Baja California el licenciado (PRI) Enrique Acosta Fregoso coincidió con la bancada de su partido para votar en contra. Pero, ¿cuál es la verdad? Alcanzando la mayoría los legisladores de Morena, aprobaron no sólo el aborto.

Ni son abogados, mucho menos médicos ni filósofos los que están detrás de muchas leyes; no los toman en cuenta. Y al parecer elucubran porque no se han dado cuenta de que las leyes “evolucionan”o cambian. En parte como lo hicieron los judíos en el Proceso a Cristo, le dieron dinero o maicearon a gente del pueblo para que exigiera al Procurador Pilatos que soltara al criminal Barrabas, y crucificara al justo Cristo.

Genio del derecho, don Ignacio Burguoa describe desde la semántica jurídica cómo fue tal proceso a Jesús de Nazareth; acá en México la raza dice que por eso Cristo murió en Jerusalén, porque si lo hubiesen juzgado acá, nunca hubiéramos sabido quién lo mató.

Con respecto al bautismo, Jesús dejó al descubierto en Nicodemus, sacerdote y doctor de la ley miembro del Sanedrín, las limitaciones de la mente y el conocimiento humano. ¡ Si tú que eres doctor de la ley no entiendes esto!

Una de las ilusiones más grandes de los padres de familia es que sus hijos concluyan exitosamente sus estudios universitarios, no copiando por ejemplo la tesis profesional de alguno de sus compañeros.