El derecho humano a la democracia y sus críticos

Fryda Libertad Licano Ramírez





Un debate relativamente reciente es el que se gesta en el escenario internacional sobre el derecho humano a la democracia. No son pocas las personas expertas en el tema que esbozan una serie de argumentos bastantes sólidos desde sus trincheras. Por obvias razones, quienes se oponen a la idea de la democracia como un derecho humano, también son quienes en las últimas décadas han venido luchando contra la apreciación de una superioridad moral y una imposición de la razón, por parte de Occidente. El derecho humano a la participación experimenta -por mucho- una aceptación más amplia que el derecho humano a la democracia. Sin embargo, quienes defienden este derecho manifiestan que dado que los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia constituyen una triada indisoluble, no podríamos buscar la prevalencia de los dos primeros sin la existencia y garantía de la tercera. Lo cierto es que, los números del planeta muestran información que solventa la afirmación que aquellos países que son clasificados como democracias -aún los que son considerados democracias frágiles- tutelan de mejor manera derechos, que aquellos que no lo son.

Vale también la pena reflexionar sobre la responsabilidad (o no) de una comunidad internacional, que en busca de proteger los derechos humanos de la población global, ahora actúa como protagonista del nuevo “imperialismo democrático”: ¿La democracia doméstica debe ser preocupación de la comunidad internacional? Occidente cree que sí y que existe una justificación moral al colocar en el centro la idea que todas las personas, todos los derechos, y eso sólo es posible bajos esquemas políticos democráticos. Pero, desde la otra cara de la moneda, existen juristas internacionales de renombre que se oponen categóricamente a la creencia de la democracia como un derecho humano; la principal crítica emana de la imposición de estándares democráticos universales aplicables a la diversidad de contextos históricos y socioculturales, tachando la medida de neocolonialista. Opositores no niegan la relación estrecha que guardan los derechos humanos con la democracia, pero vinculan más esta última con un diseño institucional que cada país tiene derecho de definir y que va a modificarse con el paso del tiempo; y los derechos humanos con reclamos universales que son inherentes a la naturaleza humana.

Más allá del debate, y teniendo en mente la concepción churchiliana de la democracia, N. Bobbio al justificarla manifiesta en su obra Teoría general de la política (1999): “La razón principal que nos permite defender la democracia como la mejor forma de gobierno o como la menos mala, se encuentra justamente en el presupuesto de que el individuo, como persona moral y racional, es el mejor juez de sus intereses. Cualquier otra forma de gobierno está fundada en el presupuesto contrario, es decir, en el presupuesto de que existen algunos individuos superiores, o por nacimiento o por educación o por méritos extraordinarios o porque son más afortunados, o incluso un solo individuo, que están en condiciones de juzgar cuál es el bien general de la sociedad entendida como un todo, mejor de lo que pueden hacer los demás individuos”. Entonces, derecho humano o no, la democracia es la vía -hoy por hoy- más asequible que tienen los pueblos para ir en busca de sus aspiraciones.





