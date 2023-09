El desarrollo sostenible requiere diálogo y amistad social

Como ya hemos venido mencionando, el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que permite y genera un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales, los beneficios y posibilidades sociales y una ganancia económica responsable y “verde”.

Sin embargo, esta relación equilibrada y armónica no será posible si no se hace presente el diálogo y la amistad social como componentes rectores que la dirijan. Cuidar este desarrollo sostenible, cuidar nuestra casa común, es cuidarnos a nosotros mismos, pero es necesario apropiarnos y valorar nuestros espacios no bajo una visión productivista y extractivista, sino bajo una visión de respeto y empatía y es aquí donde los poderes económicos se resisten y disfrazan intereses particulares sin un proyecto común y ante esta realidad la consecuencia es la crisis ambiental que actualmente vivimos.

Atestiguamos con tristeza, que los derechos humanos no son iguales para todos, en cuanto a su cumplimiento y garantía y cuando se habla del derecho humano del acceso a un medio ambiente sano y adecuado, se hace evidente que los más vulnerables son los que más carecen de este entorno saludable, hoy día persisten diversas formas de injusticias sociales y ambientales que sólo podrán ser resueltas y erradicadas mediante un diálogo igualitario y una amistad social, que implica un alto nivel de empatía, sencillez y humanismo. Los diversos sectores productivos y empresariales deben ver mediante los ojos de la responsabilidad social y ambiental empresarial, estar dispuestos a iniciar este diálogo y tener una convicción del destino común de los bienes de la tierra que garanticen las posibilidades de vida presentes y futuras y de calidad, no sólo de cantidad.

El diálogo se define como discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución y ante el desafío de la sostenibilidad, es urgente que este diálogo se haga presente ¡ya! No sólo en el discurso, sino que se requiere pasar a la praxis; se requiere un rumbo común, entendiendo y aceptando la diversidad de creencias y pensamientos, pero un rumbo común que asegure que las necesidades sociales pueden ser cubiertas en todas las aristas de la vida, comprendiendo que sólo en la construcción de puentes podremos acercarnos más como sociedad, como personas y habitantes de esta, nuestra casa común y la cercanía nos permitirá ser mucho más empáticos y humanistas.





Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua A.C.