El desconocimiento de la LPC

Por Jorge A. Holguín

La Ley de Participación Ciudadana tras su publicación en 2018 sigue siendo desconocida para muchas de las administraciones municipales de nuestro estado, tras dos ejercicios de análisis mediante solicitudes de información realizadas desde el colectivo La Caja- Herramientas Ciudadanas hemos podido dar cuenta de la falta de conocimiento e interés que muestran varias municipalidades en nuestro estado.

La principal consecuencia de esta problemática deriva en que muchas personas no puedan ejercer su derecho a participar, no obstante, esto no acaba aquí pues posiblemente estos incumplimientos a la ley conformen presuntas faltas administrativas, la cual puede traer consecuencias para los servidores públicos de los municipios, que van desde multas hasta remociones del cargo que ostentan.

El derecho a participar no es reconocido en gran parte del territorio de nuestro estado, es lamentable que muchos de los municipios ni siquiera se preocupen por consultar y cumplir la ley, en nuestros análisis hemos podido ser testigos que existen administraciones que textualmente nos han respondido que no implementan los diferentes instrumentos de participación ciudadana, y es que, como lo hemos dicho anteriormente lo que no se mide no se puede mejorar, por eso, nuestra inquietud en la construcción y promoción de insumos métricos que puedan ayudar a conocer el estatus de la participación ciudadana en el estado y las diferentes localidades.

Queda mucho camino por recorrer, debemos aprovechar este tipo de espacios para hacer promoción de los instrumentos de Participación Ciudadana. No es posible que a estas alturas existan administraciones que no cumplan con las leyes, pues se tienen los recursos suficientes para cumplir con este objetivo, debemos aceptar que los municipios tienen contextos y condiciones diferentes, sin embargo, esto no debe llevarnos a victimizar a las administraciones municipales, pues aún y cuando se cuenta con pocos recursos los esfuerzos deben exigirse en proporción a sus capacidades.

Desde La Caja – Herramientas Ciudadanas, abrimos la invitación a conocer nuestro Semáforo de Cabildo Abierto 2022, un índice que deja ver el desconocimiento y la falta de interés por parte de muchas administraciones por implementar el instrumento de Cabildo Abierto en su localidad. Queremos que cada vez más personas conozcan no sólo la Ley de Participación Ciudadana, también el punto en el que nos encontramos respecto a los diferentes instrumentos de participación con los que contamos.

Chihuahua está lejos de consolidarse como un referente en cuanto a participación ciudadana, existen ejercicios puntuales muy destacados a lo largo del estado, sin embargo, son excepciones, en lo general, las condiciones son lamentables.

Son pocos los esfuerzos para promover, medir y señalar acciones en materia de participación ciudadana, no obstante, los esfuerzos son muy valiosos y brillantes, la lucha por la defensa al derecho humano a participar no debe parar.





