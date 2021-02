El día después de mañana, ¿le suena?

Estimado lector, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Espero que muy bien, y que esté todavía mejor de salud y con mucha paz, hoy quiero que platiquemos de los acontecimientos del 14 y 15 de febrero y días subsiguientes en nuestro país y en el país del norte, que para nosotros es a unas horas de aquí.

Así fue, el mundo se nos congeló nuevamente, digo porque si usted recuerda aquel 2011 literalmente nos congelamos, las temperaturas eran de no creerse, llegamos a registrar en algunos lugares -20 grados, y no es común en nuestros rumbos, pero ahora con menos frío el caos tal vez fue peor, o ¿usted qué opina?

En dos eventos similares las consecuencias en mi parecer fueron diferentes, no sé si por el manejo de los encargados o porque ahora como vimos afectó a Texas, quien ha decir de autoridades son los proveedores de gas que genera la energía eléctrica.

El cambio climático es una realidad, y dicen que es discutible si es consecuencia del impacto de los seres humanos o si es simplemente que el planeta tiene estos cambios y somos los que vivimos ahora aquí a los que nos tocará vivirlo.

Hay una película del 2004 “The day after tomorrow”, lo invito a que la vea, a mí me parece que refleja exactamente lo que ya es una realidad y vivimos en días anteriores, es pues que acordémonos que la única constante estática es que la constante es el cambio continuo, es por eso que el reto es poder adaptarnos a lo que está sucediendo y que nos afectará en diferentes ámbitos.

Si la afectación al clima es producto del humano o no eso en mi opinión pasa a segundo plano, pero lo que es una realidad, es que nosotros tenemos autoridad sobre nosotros mismos para mejorar muchas condiciones asociadas y hacer más amigable nuestra estancia en esta preciosa casa llamada planeta.

De todo lo vivido y lo platicado podemos resumir que la situación que se dio es que Texas priorizó el consumo de su territorio ante la exportación del gas, y este gas es el que produce la energía eléctrica de México.

En el año 2019 el presidente de México comentó que existía un stock de gas acumulado que había comprado el gobierno anterior, y que no era necesario tenerlo, que si lo llegáramos a necesitar sería dentro de 30 años, y ese gas se vendió a otros países y nos quedamos sin reservas y en menos de tres años, es decir a la vuelta de dos, pues resulta que sí era necesario resguardarlo porque el clima decidió que sí lo íbamos a necesitar.

El planteamiento de todo esto se resolvió diciendo que debemos usar carbón y combustóleo y que el gas nos provoca dependencia del país vecino.

Así las cosas, también podemos mencionar que a lo largo de la vida de Pemex no se le ha dado prioridad, o algún lugar dentro de la cadena de producción, a conservar el gas que se deriva de la producción del crudo, es decir, se deja ir el gas al aire libre porque no resulta interesante y no hay infraestructura para conservarlo.

Así que en la mesa varios retos en los que todos nos podemos enrolar para que podamos vivir mejor, el trabajo es de políticos, sociedad, gobierno, de toda la humanidad, pero en pequeño de cada comunidad.

¡¡Así que mucho que trabajar!! A darle con todo, un gusto saludarlo.

A sus órdenes su amiga, María de los Ángeles Ruiz Almeyda, miembro de la AECH.