El día que tengamos sed 

Por: Antonio Ríos Ramírez





La semana pasada tuve la oportunidad de escuchar charlas sobre el agua en nuestro estado. Realmente me sorprende que, a pesar de la importancia del agua, de la sobrevivencia de los ciudadanos y del grave problema para obtener el “oro del presente y del futuro”, tengamos tan baja cultura del agua. Usted que me está leyendo, recuerde la última vez que entró a bañarse y vio el agua correr por un número de minutos, o al regar un jardín, o para cualquier uso, la verdad es que no hay consciencia del uso del agua, por lo menos en gran parte de la ciudadanía.

En esta plática se trató algunos de los “planes” para los próximos veinte años sobre inversión en infraestructura del agua. El inicio de la charla fue referente al derecho humano al agua, el cual establece que todas las personas tienen el derecho a acceder a agua potable suficiente, segura, aceptable y asequible para satisfacer sus necesidades básicas y disfrutar de una vida digna. La región ha experimentado periodos prolongados de sequía, lo que ha llevado a la disminución de los niveles de agua en ríos, arroyos y presas. La falta de precipitaciones adecuadas y la disminución de las reservas de agua han afectado negativamente el suministro de agua potable para la población. En algunas comunidades de Chihuahua, la falta de infraestructura adecuada dificulta la distribución y el suministro de agua potable. Esto incluye la falta de sistemas de tuberías y redes de distribución eficientes, lo que dificulta el acceso al agua en algunas regiones. Derroche per cápita de agua, pozos ilegales, bajo precio del líquido, problemas internacionales, manejos políticos y manipulados del agua, son algunos de las situaciones actuales. También existen disparidades en el acceso al agua entre las zonas urbanas y rurales de Chihuahua. Las áreas urbanas generalmente tienen un mejor acceso a servicios de agua potable y saneamiento, mientras que las comunidades rurales enfrentan mayores dificultades para acceder a fuentes seguras de agua. Seguramente el gran problema a enfrentar es el uso ineficiente del agua, tanto en el sector agrícola como en el urbano, y esto contribuye a la escasez de agua. La falta de tecnologías y prácticas adecuadas de conservación del agua, así como la falta de conciencia sobre la importancia de un uso responsable del recurso, agravan la situación.

Es fundamental promover la conciencia sobre la importancia del agua y los desafíos asociados a su escasez. Se debe educar a la población sobre la importancia de conservar el agua, el uso eficiente y las prácticas de reutilización. Involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y acciones relacionadas con el agua pudiera generar un sentido de responsabilidad compartida. El gobierno debe implementar regulaciones y políticas que promuevan el uso sostenible del agua y penalicen su mal uso o desperdicio. Esto puede incluir la adopción de tarifas progresivas de agua, incentivos para la instalación de sistemas de captación y reutilización de agua, y la promoción de prácticas agrícolas más eficientes.

Es increíble cómo teniendo el problema tan grave en nuestra región todavía existan personas, empresas o grupos que ven por sus intereses y no los de la comunidad, y menos aún los de las siguientes generaciones.

Al paso que vamos, llegará el día en que “tengamos sed” y no vamos a poder satisfacer esta necesidad primaria y prioritaria. El cambio hacia una consciencia del agua está en cada uno de nosotros.

email: antonio.rios@tec.mx , miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua

