El dilema de las redes sociales 

En semanas pasadas me llamó la atención una película-documental que plantea varios retos que tenemos como humanidad a partir del auge de las redes sociales. Independientemente de la trama familiar se presenta, existe un tema central y que probablemente sea muy tarde para contener o prevenir la gran manipulación ejercida por las redes sociales. Plantea un objetivo maquiavélico de las redes, que es conseguir tiempo de nuestras vidas, aprovechándose de la adicción e inseguridad, son ladrones de tiempo.

Fueron diseñadas con ese objetivo y utilizan técnicas increíbles como la llamada programación conductual. Se plantea cómo en las universidades se enseña a crear productos capaces de condicionar nuestro subconsciente, de modificar nuestras conductas sin que nosotros lo percibamos. Las maneras en que recibimos información, la forma en que se presenta está hecha para generar comportamientos adictivos de los usuarios. Por cierto, la tecnología y la droga son los sectores donde se denomina usuario al que comúnmente llamamos clientes.

Al inicio trataron de convencernos de que las redes sociales eran espacios públicos para opinar o para encuentros. Pero cada vez es más evidente que no son una tienda, sino un centro comercial con las puertas escondidas para que no podamos salir y en el que, además, no somos los clientes, sino los productos. Solemos creer que las redes sociales son gratis, pero no es así, lo que ocurre es que pagan otros. En el documental se muestra cómo hay muchos interesados en pagar por la información recabada en las redes sociales. Uno de los autores le llama la era del capitalismo de vigilancia. La información que logran de nosotros permite a las marcas conocer con total precisión nuestro comportamiento. Somos conejillos de indias de un enorme experimento de mercadotecnia. Hoy en día es posible, a través de las plataformas digitales, cambiar poco a poco nuestros comportamientos, nuestras creencias y hasta lo que somos. Y cuando uno ve cómo las redes fueron capaces de llevar a la presidencia a un hombre en el país vecino o la desincorporación de países unidos, o más allá, lograr la polarización política que están creando en medio mundo, uno no puede dejar de pensar que el poder de estos gigantes de los datos va mucho más allá de personalizar una publicidad o anticipar nuestros deseos y que cada vez se acerca más a la capacidad de crearlos. Porque cuando se acaba este documental, inmediatamente, nos sugiere el siguiente documental, tal vez estaría bien preguntarnos si es certero en cuanto a lo que nos gusta o es que ya nos gusta todo lo que propone para nosotros. Y todo, para mantenernos pegados a una pantalla. Y ahí viene la gran pregunta: ¿Somos clientes o productos de las redes sociales? Y si continuamos con las elucubraciones podríamos decir que la pandemia provocó un auge exponencial en el uso de la tecnología, y más aún de las redes sociales. Ahora ya hay más “productos” que vender (más personas conectadas). Recordemos, si no pagas por el producto, el producto eres tú, hay herramientas de manipulación, cambiamos seguridad porque somos inseguros. Algunos consejos, cuidado con las recomendaciones de las redes, desconéctate periódicamente, sobre todo por la noche, y valora fuertemente tus “clics” y sobre todo tu tiempo.