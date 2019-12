El eclipse lunar de los ex presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto

El más duro golpe que se ha dado en este año a la “mafia del poder” es la detención de Genaro García Luna, quien es acusado de haber recibido sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa.

El ingeniero mecánico egresado de la UAM nunca aplicó su carrera, pues en la década de los noventa se dedicó a las actividades de seguridad, primero en el Cisen y luego con Vicente Fox al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la cual modestamente planeaban convertir en una especie de FBI a la mexicana.

Bueno, ahora el polémico García Luna acaba de hundir políticamente a su antiguo jefe Felipe Calderón, pues en su gobierno fue el secretario de Seguridad Pública. El llamado “superpolicía” en aquella época está recluido en una prisión federal norteamericana en Nueva York y será juzgado en el mismo tribunal donde fue condenado “el Chapo” Guzmán.

El expresidente Calderón y su esposa pretendían registrar un nuevo partido para que la antigua primera dama pudiera contender por la silla presidencial, además de que su consorte tuviera una diputación federal y convertirse en el principal adversario público de López Obrador.

Los nexos del cuestionado ex mandatario panista con García Luna acabaron con su futuro político y pueden frustrarle además su pretendida intención de registrar su partido México Libre.

Al inicio de su sexenio Felipe Calderón inició la “guerra contra el narcotráfico” para legitimar su cuestionada elección, por lo que le encomendó tal tarea a su secretario de Seguridad Pública, el cual ahora está acusado de ser un “topo” más del Cártel de Sinaloa por lo que, de comprobarse tales acusaciones, se podría inferir la causa principal del fracaso de tal cruzada gubernamental.

Por otra parte García Luna también salpica a Fox, el que de inmediato en forma insólita felicitó al presidente López Obrador por la firma previa del T-MEC o USMCA.

Peña Nieto también puede ser afectado por los nexos, si no es que no complicidades, del exsecretario de Seguridad con el ex presidente mexiquense durante su sexenio, sobre todo a través de la relación de Luna con el exministro Eduardo Medina Mora, la cual inició cuando éste último fue el procurador general de justicia con Calderón.

El gran reto ahora de la 4T es demostrar con hechos y no sólo discursos que desmantelará la “mafia del poder” que se apoderó del país desde la época de Miguel de la Madrid. Hasta ahora quienes han asestado duros golpes a las mafias criminales mexicanas han sido las agencias estadounidenses, por lo que ahora las mexicanas deben cumplir su tarea para lograr resultados similares.