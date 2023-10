No es lo mismo el titular, que el encargado del despacho. El 1ero se siente con los conocimientos y con la autoridad de tomar decisiones y el 2º no toma decisiones y sólo espera que regrese el titular para que se tomen decisiones. Hace cinco años que llegó un titular del Ejecutivo federal (presidente), pero que se ha comportado como simple encargado que no decide nada y deja que el mundo ruede solo hasta que las cosas caigan por su propio peso o se resuelvan solas o simplemente no se resuelvan.

Cuando Rusia decide invadir a Ucrania, nuestro encargado del Ejecutivo federal no supo o no quiso tomar una postura a favor o en contra de la invasión, porque dijo que él no quería tomar partido, cuando era evidente que una de las naciones más poderosas del mundo, Rusia, era criminal y desproporcionado invadir a un país como Ucrania y además por la autonomía de los pueblos no debía agarrar partido, dijo. Sin embargo hay ocasiones en donde no debería de meter sus narices y las mete hasta los hombros, sólo por mencionar algunos, cuando Pedro Castillo, presidente de Perú, decide dar un golpe de Estado y quedarse con todo el poder, pero el Congreso de ese país se la revira y logran detenerlo y meterlo a la cárcel, nuestro encargado del Ejecutivo federal decide desconocer a la nueva presidenta de aquel país, porque él está con el que quería ser dictador, hasta las relaciones diplomáticas ha decidido romper con ese país hermano.

Mismo caso con Evo Morales, ex presidente de Bolivia, dictadorzuelo que es recibido como héroe, siendo que aquel país lo corrió por sus pretensiones de convertirse en dictador. Mandó un avión de la fuerza aérea mexicana para traerlo a México, donde lo mantenemos junto con toda su familia. ¿Entonces nos metemos o no nos metemos en la política de otros países?





Otro caso más reciente: el grupo terrorista HAMAS decide sorpresivamente atacar a Israel el sábado antepasado, causando la muerte de más de 1,300 civiles de Israel, entre ancianos, niños, mujeres y gente inocente. Cobardemente el encargado de nuestro despacho del Ejecutivo federal decide no tomar partido, a pesar de que es obvio que es un acto de terroristas, no de los palestinos que habitan la franja de Gaza y aunque han tenido sus pleitos con Israel, en esta ocasión son los terroristas HAMAS, que se supone están apoyados por otros terroristas árabes, de los ayatolas y de Irán.

Pero si hasta en nuestro país hace lo mismo. La semana antepasada, los narcos deciden quemar 30 viviendas en un pueblo de Chiapas, las autoridades locales piden ayuda al encargado del Ejecutivo federal, que les mande el Ejército, la Guardia Nacional y ¿qué contestó el encargado del Ejecutivo?, que él no podía agarrar partido de un lado o del otro, ¿Será porque son sus amigos los narcos? Lo que las autoridades locales pedían era apoyo para poner orden en esa comunidad.

Así actúan los encargados del despacho, con cobardía, dejando pasar todo a que se resuelva solo o no se resuelva. Afortunadamente ya le queda menos del año para irse a su rancho, que se llama La Chinga…