El encargo de educar

Históricamente, la escuela ha sido el núcleo de las comunidades, el centro de toda acción que busca abonar al desarrollo social y progreso de las personas, basta con hacer una breve remembranza para destacar y valorar el significativo aporte que la escuela pública a través de sus docentes, alumnos y padres de familia han realizado por nuestras ciudades.

Toda mi educación, desde básica hasta superior, la cursé en mi natal Parral, con enorme orgullo en escuelas públicas; mi etapa estudiantil se dio en el seno de una familia que se encontraba inmersa en el ambiente magisterial, pero más allá de ello, una familia que se entregó a esta noble profesión por todo lo que representa en aras de contribuir a la mejora, fortalecimiento y bienestar de cada individuo.

Como todo niño, generé gratas experiencias con mis hermanos y mis amigos de aquel entonces, todos nosotros veíamos la escuela como una especie de abrigo que daba cobijo a nuestros deseos de imaginar y de divertirnos, en nuestros maestros encontrábamos una persona de comportamiento dual, es decir, una persona de carácter recio y una persona comprensible y atenta a nuestras necesidades, que en muchas de las ocasiones también eran las de nuestras familias.

Recuerdo la forma en que aprendíamos, una constante disciplina inculcada por las y los profesionales de la educación que traspasaba más allá de las paredes de la escuela, por decirlo de una forma coloquial, era una especie de “aprendizaje en círculo”, no tenía fin, pues el proceso de aprendizaje nos invitaba a un proceso de permanente reflexión y análisis de las situaciones que se presentaban dentro y fuera de cada centro escolar, claro está, hay que decirlo, en un contexto propio de las circunstancias sociales, políticas y económicas de aquel entonces.

Muchos de ustedes estarán de acuerdo en que el aprender no era propio de la escuela, puesto que existía y existe una segunda cátedra, y me refiero a la del hogar, que, al estar en sintonía, créanme no hay forma de fallo alguno.

La participación de las comunidades hacia las actividades escolares es una prioridad, pues la escuela es un eje fundamental, donde cada quien desde su área debe actuar con corresponsabilidad.

Como docente me enfrenté a un sinfín de situaciones escolares y no escolares, tuve la fortuna de poder permear en la vida de mis estudiantes y de sus familias, pudimos trabajar en conjunto, pues ambas partes queríamos una sola cosa, que las y los alumnos salieran adelante como ciudadanos que su nación requiere.

Ante lo descrito anteriormente me permito hacer la siguiente interrogante ¿Cuál es el valor actual que le damos a la escuela y en especial, a la presencia del docente?

El presente nos demarca un contexto complejo, donde la violencia y acoso escolar se ha presentado a tal grado de lacerar la esencia de la labor educativa, y lo digo de esta forma porque las maestras y maestros actúan con limitantes, ciertas limitantes interpuestas por la misma sociedad, más allá de la representación que con honor hoy tengo, estoy totalmente convencido que las maestras y maestros son las personas mas nobles y entregadas a su profesión, pues somos conscientes de que en nuestras manos está el formar agentes de cambio.

No podemos hacerlo solos, cambiar nuestro contexto conlleva corresponsabilidad, la sociedad actual ha modificado sus variables de confianza, las autoridades no ocupan ese cargo de hace unos años, en la actualidad en el magisterio, nos sentimos amigos de las comunidades, trabajamos para ellas y por ellas, pues para cada docente siempre será bien recibido caminar de la mano con los padres de familia y la sociedad civil organizada, por ello debemos compartir la tarea de educar, como un objetivo en común y no como el encargo para con un desconocido.