El equivocado enfoque en el transporte público de Chihuahua 

Por: Lilia Aguilar Gil





La movilidad es hoy uno de los grandes retos que se presentan en todas las ciudades, es un tema que atraviesa el bienestar de las personas pues una buena movilidad repercute en la calidad de vida de las y los ciudadanos. Resolverlo, estar a la altura de lo que la modernidad y tener una ciudad con arterias eficiente, pasa por políticas públicas vanguardistas que nos han hecho falta en Chihuahua, hay que reconocerlo así y trabajar en ello, ejemplos hay muchos, solo hace falta tener la intención.





Después de meses y hasta años de jaloneos y negociaciones con los transportistas, se llegó al acuerdo de que subirían las tarifas 50 por ciento y que en 90 días los empresarios se comprometían a renovar las unidades, estamos a un mes de que eso suceda y no se ve que esto vaya a mejorar. Y ahí se debe decir con claridad, faltó una buena operación por parte del Secretario de Gobierno. Es como el tema del libre mercado, hay cosas que jamás se van a regular solas, y el transporte es una de ellas.





Después de dos meses, los concesionarios del servicio han cobrado más de 174 millones de pesos, y la modernización de la totalidad de las unidades de transporte público no es clara, y lo único claro es qué hay un trámite de crédito para la compra de 186 camiones de los 512 que necesitan ser renovados.





De acuerdo a las negociaciones que se llevaron en abril, los concesionarios están obligados a renovar los camiones que se encuentran fuera del año y modelo establecido en la Ley de Transporte dentro de un plazo de tres meses, no hacerlo supone perder su concesión, lo cual evidentemente no sucederá que ya si es un problema no contar con unidades decentes, sacarlas por perder su concesión volviera caótico a todo el estado.





Y es aquí donde la falta de políticas públicas o estrategias modernas y eficientes por parte del gobierno, es pagado por las y los chihuahuenses. ¿Qué están haciendo otras ciudades para resolver este problema? Un ejemplo es Mérida, Yucatán, donde el gobierno cambió la forma de cobro y eso poco a poco fue obligando a los concesionarios a renovar sus unidades y dar un mejor servicio para que también a ellos les saliera. La propuesta fue cobrar por kilometraje y no por pasaje, incentivando a los concesionarios a procurar un buen transporte. Y esta es solo una de las cosas que se pueden hacer.





La movilidad en las ciudades es una cuestión que influye directamente en la vida diaria de las personas, pues un buen transporte significa menor estrés. Por ello, las políticas públicas y estrategias que se han puesto en marcha en las ciudades de vanguardia, van desde la potencialización de las líneas urbanas y crear un servicio regular de autobuses, potenciando los servicios lanzadera que conecten los polígonos con los principales transportes, siendo muy importante que los horarios de transporte se adecuen a la de los trabajadores, que las paradas sean confortables y que la frecuencia de paso y las tarifas sean correctas.





Además, existen nuevos puntos por explicar cómo el transporte eléctrico, que además de contaminar mucho menos que el actual, es mucho más económico y rentable a mediano plano; diseñar un Sistema Integrado de Transporte (SIT), el cual interconecte distintos medios de transporte, como son el vehículo privado y el transporte público con otros medios no-motorizados como caminar y andar en bicicleta; gestión de tránsito es en última instancia en el corazón de la reducción de congestionamientos, entre otras.





El transporte público es parte de la movilidad de las ciudades y dar soluciones a aquel, significa pensar en conjunto y de forma integral, no cómo un elemento aislado, que es básicamente lo que ha hecho el gobierno en el tema. Como siempre, urge atender este importante elemento pero desde un enfoque disruptivo, pues hacer lo mismo siempre esperando resultados distintos, es hasta ocioso.