El “escalar” de las empresas

La semana pasada tuve la oportunidad de reunirme con un exalumno que hace muchos años no veía. Me dio mucho gusto saber que estaba bien y que estaba trabajando, apoyando a las empresas a crecer, después de haber tenido un largo camino de experiencia en varias empresas y diferentes ambientes. Entre la charla me regaló un libro que vale la pena comentarles algunos puntos relevantes. El libro tiene como título principal “Escalar”.

La mayoría de las empresas empiezan siendo pequeñas y así se quedan. Por otro lado, están las empresas grandes, pero lo más interesante es el grupo reducido de empresas que están entre las pequeñas y las grandes, gran parte de ellas son las responsables de los empleos y la innovación en los países. Estas empresas para sobrevivir y crecer rápidamente se enfocan en cuatro áreas básicas: la gente, la estrategia, la ejecución y el efectivo. Si el negocio está creciendo, es más importante el efectivo que las ganancias. Líderes y equipos excelentes o una estrategia brillante no pueden salvar a una empresa con problemas de efectivo. Sólo el efectivo permite crecer, pero nada lo consume más rápido que el crecimiento.

Cobre las cuentas pendientes lo más pronto posible. Refuerce su contabilidad para enviar a tiempo facturas sin errores a sus clientes y buscar maneras de aumentar su rentabilidad. No gaste efectivo para reducir impuestos. Nunca resuelva problemas de flujo de efectivo con líneas de crédito. Tenga reserva de efectivo para cubrir gastos y sobrellevar dificultades. Utilice palancas financieras.

“Manejar con éxito el crecimiento de una compañía requiere tres cosas: un número creciente de líderes capaces, una infraestructura escalable y la capacidad para transitar por ciertas dinámicas de mercado”. Coloque a las personas adecuadas en los lugares correctos, especialmente en los puestos de liderazgo.

“Encontrar las fortalezas de los empleados y enfocarlos en esas ventajas es la herramienta de manejo de personal más importante que se puede sugerir”. Encuentre su factor X, eso que usted hace que deja atrás a sus competidores por al menos diez veces. La ejecución lo es todo: Primero alinear a sus líderes principales que impulse a su empresa, que los equipos se reúnan con regularidad, por lo menos una vez a la semana, asegúrese de que aprendan cosas nuevas como grupo y que participen en discusiones rigurosas y abiertas. Encuentre una métrica o tema para lograr una serie de objetivos por lo menos trimestrales. ¿Cuál es el elemento decisivo que pone todo en movimiento? Haga que todos se enfoquen en ello. Planee una reunión de quince minutos cada día a la misma hora, luego reúnanse una hora a la semana, y medio día cada mes. “Un buen plan ahora es mejor que un gran plan demasiado tarde”. Para tener éxito, enfóquese. Recuerde su propósito fundamental, su gran objetivo a largo plazo, las métricas cruciales que lo llevan a lograrlo y los diferenciadores que lo distinguen. Mantenga equipos conectados con sus clientes. Muestre los avances de la empresa en un lugar visible y con mucho tráfico para que todos puedan seguir el éxito de la empresa todos los días. “En lugar de obsesionarse por los ingresos, enfoque las discusiones internas en generar margen bruto, la primera línea real de la empresa”. Considere que “escalar” toma tiempo y las diferentes etapas de crecimiento exigen prioridades diferentes. ¡¡Ahora a “escalar”!!