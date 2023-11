El espectáculo de lo inverosímil

Siempre que un año termina y comienza uno nuevo, las reflexiones y recapitulaciones sobre lo que hicimos o dejamos de hacer; lo que hubiésemos querido y lo que esperamos hacer, son ineludibles.

Como un proceso personal de autoanálisis comenzamos una lista mental de revisión de sucesos. Luego vienen los deseos, las promesas, los propósitos de Año Nuevo. Es como el proceso de decisión de gobernantes, liderazgos de organizaciones, instituciones públicas y privadas; quienes dirigen el mundo, por todos los demás.

Hay nombres que, irremediablemente, estarán en el recuento de logros, fracasos, escándalos, protagonismos y espectáculos de lo imposible, indecible, increíble, inverosímil… Es el show de lo que casi no puede creerse. Y es que durante meses hemos escuchado historias inenarrables, difíciles de asimilar.

La tragedia en Acapulco, provocada por Otis. La migración desbordada, la criminalidad sin freno. Hombres y mujeres en conflicto por conseguir el poder. Personas molestas en marchas y violentas protestas contra la injusticia, la impunidad, o contra lo que sea que encuentren a su paso y eso les brinde un poco de consuelo. Dolores y corajes añejos que se arrastran, generación tras generación, buscando desechar los nudos tóxicos y explosivos de la emocionalidad colectiva. “La sociedad mexicana se convulsiona gradualmente”, describen. “La corrupción no permite que lo podrido salga a la luz y las cosas se hagan por la buena”, explican otros.

No suelo escribir en forma pesimista, es más, intento ser optimista. Pero pienso que “nos pasó de noche” entender que, como el agua del río a cada instante, las condiciones de país se modificaron para dar paso a una concepción distinta. No es como hace más de doscientos años al proclamar la Independencia. Tampoco es el país por el que pelearon Zapata y Villa, cuyo rostro aparece en afiches y camisetas como souvenir.

Hace un buen rato que los retos son tan grandes como los que creímos haber superado y, sin embargo, no se advierte la presencia de liderazgos genuinos, suficientemente inspiradores para movilizar a una conciencia colectiva, sin necesidad de ser anárquicos, oportunistas, o con actos de heroicidad. El afán protagónico, con frecuencia, sólo muestra el egoísmo del que están hechos los discursos.

Hace tiempo que la forma de vida que solíamos tener nos cambió. Pero aún no hemos terminado de sanar para dar paso a evolucionar. Los acontecimientos sociales, políticos, económicos, culturales nos exigen actuar, opinar, cuestionar y proponer métodos mejores para resolver las problemáticas.

Los conflictos que ocurren en cualquier dirección del vasto territorio de nuestra república, entidad, comunidad, tarde o temprano tendrán un efecto en nuestro entorno. No importa si es directo o no, en algún momento nos tocarán.

Así como en un pensamiento, la emoción que produce la noticia de un hecho en otro lado del mundo, nos tiene indefectiblemente en conexión.

Georges Clemenceau, periodista y político francés, decía que “la vida es un espectáculo magnífico, pero tenemos malos asientos y no entendemos lo que estamos presenciando”. Más nos vale entender bien y no sólo observar el “Espectáculo de lo inverosímil”, que se monta por quienes, subidos en la palestra, correctos o no, en su derecho o no, están presentes y protagonizan la historia que hoy se construye, participemos, o no.