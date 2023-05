El Espectador | A más tardar en noviembre elegirán al candidato presidencial de Morena

En las conversaciones privadas la semana pasada, Mario Delgado reconoció y valoró el legítimo interés de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal en el proceso electoral del 2024. Sin embargo, se planteó la idea de que, como estrategia para fortalecer su participación y consolidar su compromiso político, sería importante que brinden su apoyo como militantes rasos en el año 2023, en el Estado de México y Coahuila.

“Insisto, ahora que ganemos Coahuila y el Estado de México, pues el impulso rumbo al 24 va a ser contundente, entonces estuvieron de acuerdo en que sería un despropósito en estos momentos distraer la atención nacional con nuestro proceso interno, de candidato a la presidencia, en lugar de amarrar los triunfos en estos dos estados”, nos dijo ayer el Presidente Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al llegar a Saltillo, Coahuila, precisamente para apoyar al candidato del partido, Armando Guadiana Tijerina.

Le recordamos a Delgado que hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceleró el ritmo para su partido y los cuatro aspirantes que compiten por la candidatura presidencial con el objetivo de sucederlo en el cargo, durante una reunión en Palacio Nacional.

“Mira, hay varias versiones de lo que dijo exactamente el Presidente de la República, lo que sí está claro es el llamado a la unidad que hizo. Lo que les he dicho a las corcholatas, nos vamos a sentar, después de la elección del Estado de México y Coahuila, el domingo 4 de junio, digo vamos a celebrar el 5 de junio en el Estado de México, luego el 7, pues nos vamos a ir a Coahuila, a celebrar con Peso Pluma que va a traer Guadiana como festejo, y después de eso pues ya nos vamos a sentar a fijar las reglas entre todos”.

Dice que no se reunió con Marcelo Ebrard porque no han podido cuadrar agendas. “Espero poder verlo pronto y que nos acompañe el último fin de semana que nos quedaría de campaña acá en Coahuila, alrededor del 28 si no me equivoco”.

—¿Están distanciados?—, pregunta el reportero.

—No. Yo trabajé muchos años con Marcelo Ebrard, siempre le voy a estar muy agradecido porque me dio muchas oportunidades en mi carrera política, no. Ellos entienden el papel que yo tengo que jugar en estos momentos, que es de absoluta imparcialidad. No puedo tener favoritos, no puedo tener favorita, me toca conducir este proceso, me toca conducirlo como árbitro, y desde el partido, desde la dirigencia, nosotros no vamos a dar ningún pretexto para una ruptura. A nosotros nos toca ser incluyentes, nos toca ser dialogantes, nos toca tener mucha, mucha paciencia, porque sabemos que esto despierta muchas reacciones, pero no tengo problemas con ninguno de ellos.

Dice que para los primeros días de julio de este año no habrá todavía un candidato de Morena a la presidencia.

“Convocatoria segunda quincena de junio. Ahí se abren los registros. Veremos, no sé, al Consejo Nacional unas dos semanas para que revise los distritos, dependiendo del número también. Entonces la primera encuesta la estaríamos haciendo a finales de julio, principios de agosto, y a partir de ahí, podríamos hacer la segunda encuesta, que justamente tenemos que ponernos de acuerdo con las corcholatas, cuándo sería esta segunda encuesta. Lo que yo he dicho es que máximo sería en noviembre, no podemos tardarnos más. Podría ser en septiembre, podría ser en octubre, máximo en noviembre”.