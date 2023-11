El Espectador | Adán y Monreal unen esfuerzos por gubernaturas

El tabasqueño Adán Augusto López Hernández unió fuerzas con el zacatecano Ricardo Monreal, nos lo confirman los apoyos que ambos personajes les extienden a determinados aspirantes a gubernaturas en los nueve estados que estarán en juego en el proceso electoral de 2024. Al parecer, el pacto entre los otrora poderosos liderazgos de la 4T es también por supervivencia, pues la nueva mandamás del movimiento, Claudia Sheinbaum, no ha considerado siquiera un pequeño espacio de influencia para quienes fueron sus rivales, mucho menos asignarles un cargo de verdadera importancia durante el siguiente sexenio. Los quiere meter en la congeladora, en el rincón del olvido, dejarlos en algún lugar en donde no fastidien sus planes.

Al exsecretario de Gobernación y gran amigo de López Obrador, operador del Presidente, le prometieron convertirlo en líder nacional del partido, de manera previa a una reunión con la de Echegaray, él mismo adelantó y filtró su nombramiento a los medios de comunicación. Finalmente, el mencionado puesto no se le dio, en cambio lo nombraron Coordinador Político de la campaña, un cargo cuyo fraseo suena a inexistente. Y por las fotos con la que supuestamente es su amiga más cercana, una posición neutralizada.

A Ricardo Monreal le ofrecieron algo del mismo estilo: la Coordinación de Organización y Enlace Territorial; además le negaron la posibilidad de sugerir candidatos, como lo hiciera en Zacatecas con su hermano David Monreal. Tampoco hay intenciones de respetarle derechos en la alcaldía Cuauhtémoc y no se le ven posibilidades como candidata a su hija, Catalina Monreal. Y menos a, su también amiga, Sandra Cuevas. En este marco, los perfiles que Adán Augusto y Ricardo Monreal impulsaban hacia las gubernaturas se observan un tanto desahuciados, por ejemplo, el tabasqueño no podrá dejar a su hermana, Rosalinda López Hernández, como gobernadora de Tabasco y, de no mandar mujer Morena a esa plaza por paridad de género, gobernará ese estado su enemigo Javier May.

En Chiapas, el senador Eduardo Ramírez Aguilar parecía tener segura la candidatura, en especial tras la declinación del director del IMSS, Zoé Robledo. Se sentía apoyado por el exgobernador Manuel Velasco y también por su nuevo jefe, Ricardo Monreal. Al final, tal apoyo resultó ser una especie de beso del diablo, y a la entidad del sureste muy seguramente la gobernará Sasil de León.

Así sucede también en otros estados, por lo que López Hernández ahora suma fuerzas con Monreal para impulsar en Puebla a Alejandro Armenta, quizá es el único espacio que les queda. El ex titular de Segob ha mandado a sus empresarios a financiar la campaña del senador, uno de ellos es Fernando Padilla Farfán, a quien Adán Augusto le ha cabildeado contratos por alrededor de mil 600 millones de pesos. El desairado en este último caso es el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, apoyado en un principio por Adán en sus aspiraciones, pero abandonado por el mismo en últimas fechas. Dicen que no hay mal que por bien no venga, por lo que al diputado poblano el desaire lo viene a beneficiar, pues está ahora conectado con el equipo de Claudia Sheinbaum.