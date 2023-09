El Espectador | Cuando López Obrador venció a Walmart en México

“Buenos días Jared, tenemos un problema con la forma en que México está tratando de extraer efectivo para ayudar a compensar la presión relacionada con Covid-19. Por favor, consulta el adjunto”. Ese era el mensaje que contenía el correo electrónico y que tardó en soltar Doug McMillon, el CEO de Walmart. Se lo mandó el jueves 9 de abril de 2020 a las siete de la mañana a Jared Corey Kushner, el yerno del presidente Donald Trump y asesor principal del político y empresario desde 2017 hasta 2021.

La comunicación llegó también a la Embajada de Estados Unidos en México, encabezada en esos días por Christopher Landau. Al interior de la residencia sabían del problema fiscal de Walmart en México. “Está empeorando…”, advertían los estadounidenses que tenían que resolver este asunto.

El 16 de abril, el jefe de la cadena de tiendas de autoservicio volvió a contactar al yerno de Trump. Estaban ya desesperados:

“Hola Jared”, inició McMillon. “Siguiendo con el asunto fiscal en México que mencioné anteriormente, la situación continúa empeorando para nosotros, y los acontecimientos de las últimas 24 horas sugieren un riesgo elevado tanto para nosotros como para otros inversionistas estadounidenses. Aunque no debemos impuestos adicionales, Walmart ofreció esta semana 100 millones de dólares para resolver el asunto de VIPS y los otros siete asuntos que México ha utilizado para aumentar la presión sobre nosotros. Esta resolución beneficiaría en gran medida a México y a nuestros clientes, colaboradores, proveedores y comunidades. La autoridad fiscal rechazó rotundamente nuestra oferta e insistió en 350 millones de dólares, amenazando con iniciar un proceso judicial de inmediato y buscar sanciones fiscales adicionales”.

En esos días, la atención estaba puesta en la pandemia y los muertos. Hugo López Gatell daba explicaciones y el presidente de México lanzaba acusaciones contra los medios de comunicación. Pero también hablaron de empresas.

“Acerca de los empresarios, cuando se dio a conocer que enviaba yo la carta al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de 15 empresas que tienen recursos y que deben según el SAT, 50 mil millones de pesos, a partir de ahí algunos se han acercado al SAT, han llegado a revisar cuentas y hasta ahora se tiene un compromiso de que van a pagar, de esos 50, 15 mil millones, eso ya se tiene. De esas 15, en general —no puedo decir los nombres porque legalmente no está permitido y además no es conveniente por cuestiones de ética y de humillación— pero sí hay de esas 15, sí les puedo decir, algunas que dijeron: No, vámonos al pleito”.

Las alarmas se encendieron en el cuartel general de Walmart. El correo electrónico del CEO agregaba: “En su conferencia de prensa de esta mañana, el Presidente López Obrador dijo que llevarán a juicio a cualquier empresa (de una lista actual de 15) que se niegue a pagar lo que debe, y presentarán cargos penales siempre que sea posible. Cada señal que recibimos de México y los comentarios de otras empresas sugieren que lo que Walmart está experimentando ahora es el comienzo de una estrategia a largo plazo que México aplicará a un amplio grupo de inversionistas estadounidenses para tratar de aliviar las principales tensiones en el presupuesto de México. Este punto muerto nos deja profundamente decepcionados porque un largo proceso judicial socava los intereses de México y sería una señal negativa prolongada para nosotros y otros. Esto parece significativo no solo para nuestra empresa, sino también para la relación entre México y las empresas e inversionistas estadounidenses en general. ¿Estás de acuerdo? Feliz de responder a tus preguntas”.

Mientras esto se discutía en privado, Christopher Landau y Thomas U. Brechbuhl, Consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, tomaban nota, hacían llamadas, programaban reuniones. Después se supo que Walmart pagó unos 10 mil millones de impuestos. "Hablando con la verdad, no tenían ese adeudo de 160 mil millones, eran de 8 a 10 mil millones de pesos y ya los pagaron", explicó López Obrador en una mañanera de abril del 2021. No fue un escándalo. Pero en Walmart se quedaron muy enojados.