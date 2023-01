El Espectador | ¿Dónde están los chinos?

Por: Hiroshi Takahashi

LAS VEGAS, Nevada. Lo que es notorio en esta ciudad es que los grandes grupos de chinos no saturan los restaurantes, casinos, malls ni las filas para el registro en los hoteles. Se había hecho una costumbre durante la feria de tecnología más importante del mundo, observar cómo los procedentes de Shanghái o Beijing u otras ciudades de esa potencia económica y militar, tomaban el control de los pisos de exhibición y también de las calles. Hoy inicia el Consumer Electronics Show, el CES de Las Vegas, considerado en el mundo de la tecnología como el evento más relevante del año para conocer qué adelantos dominarán la mente de los consumidores de todo el mundo y hacia dónde se inclinan los fabricantes e inventores de dispositivos.

Antes de que la pandemia pegara en el 2020, asistían unos 170 mil reporteros, empresarios, políticos y curiosos al CES. Se espera que esta semana lleguen apenas unos 100 mil, aunque todavía son niveles bajos, es un gran avance tomando en cuenta que el año pasado que regresó la feria apenas asistieron unos 45 mil visitantes. Y es un gran logro al recordar que algunos pensamos que una reunión de este tamaño nunca más se celebraría por cuestiones de salud.

Gary Shapiro, presidente y CEO de la asociación a cargo de esta reunión, repite por todos lados que ha visto cómo la pandemia ya está alejándose de nuestras vidas, pero desde una perspectiva financiera, las empresas intentan recortar gastos desesperadamente ante los meses difíciles que se avizoran, y los viajes son parte de esos ajustes. Los viajes de negocios se limitan a lo más urgente.

Aunque en Las Vegas observamos cómo los viajes por puro placer generan montañas de billetes verdes. Los medios locales resaltan a Adele en el Caesars Palace, un show esperado desde hace mucho, que supuestamente incluirá sus éxitos (Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain y Someone Like You) y las producciones que solamente esta ciudad sabe hacer. Sold Out. Y también siguen creando bares para vivir nuevas experiencias, como el Unknown, cuyo atractivo principal es tener en la barra, arriba de las botellas de licores de todos precios, un tiburón tigre de Damien Hirst..

Shapiro considera que los CEO, sus empleados y los empresarios de todos los tamaños, están hartos de las reuniones virtuales, quieren verse a las caras. Calculan que más de dos mil 900 compañías estarán en el CES de este año, junto a LG, Microsoft, Meta, Amazon, Google y Sony, entre muchas otras que por lo general acaparan las miradas y comentarios por sus lanzamientos.

El tema de esta reunión, que parece que nunca tuvo tema, es la seguridad humana, dicen que se trata de buscar soluciones en la tecnología que ayuden a seguir existiendo a la humanidad, desde la crisis de los alimentos con una población de 10 mil millones de habitantes (cómo haremos para producir sin destruir la tierra, hoy somos más de 8 mil millones), hasta derechos humanos y seguridad.

Lo que no vemos hasta el momento es la fuerte presencia de China, que hasta los últimos CES era una constante, por encima de las tradicionales empresas estadounidenses, japonesas y coreanas. Esta semana entenderemos más de la geopolítica de la tecnología, le estaremos informando.