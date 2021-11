El Espectador | El señor Pablo Gómez es ético, dice Muna Dora

La Unidad de Inteligencia Financiera estuvo muerta todos los sexenios anteriores, era controlada con fines de persecución política, algo muy grave, y de encubrimiento, dice Muna Dora Buchahin Abulhosn, quien en mayo de 2018 fue separada de su cargo de directora de la Dirección General de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Su principal función es la prevención del uso de recursos ilícitos, explica la mujer que es señalada por presuntamente desentrañar y hacer público el esquema financiero que seguían dependencias federales para desaparecer más de siete mil millones de pesos, conocido como la Estafa Maestra. Combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, agrega.

Con la llegada de Pablo Gómez, en sustitución de Santiago Nieto, considera que habrá un cambio porque tratará de imponer su liderazgo. Pero será un cambio bueno, no puede todo mantenerse igual, porque eso sería como no hacer el trabajo que le encomendaron. Descarta que sea inapropiado que haya sido anunciado el cambio desde la Secretaría de Gobernación, y no desde Hacienda, porque es decisión del Presidente de México.

“Si queremos verlo desde el plano malo, podemos ennumerar 20 cosas, veámoslo desde un plano bueno: alguien que tiene experiencia y que es de confianza para quien preside este país es muy importante, y yo creo que tiene el conocimiento de la vida gubernamental, y ahora bien, en la propia UIF existen personas de primer nivel, con las capacidades y habilidades necesarias. Yo creo que esa va a ser una condición necesaria para asegurar que las personas que se encuentran, o que siguen trabajando ahí, sigan haciendo las labores que les corresponden, y eso es importantísimo. El señor Pablo Gómez es ético —yo lo traté con el caso de Rosario Robles—, yo creo que su vida habla por sí misma”.

La UIF, aclara, forma parte de un todo, no podemos tener expectativas tan altas. Es parte de un conjunto de instituciones. Entonces, únicamente, a través del análisis de las operaciones y reportes de inteligencia que genera, puede proveer de análisis de información a las áreas que se dedican a la persecución del delito. Y hasta puede ser una ventaja el cambio, porque Pablo Gómez se lleva muy bien con Alejandro Gertz, el titular de la Fiscalía Generarl de la República (FGR).

“Nunca ha habido coordinación entre las áreas que tienen la obligación de prevenir, disuadir, sancionar y perseguir las faltas y los actos criminales, nunca, no es de hoy”, dice Muna Dora. “Es algo como que las personas piensan que es su área de poder, no lo sé, cuando imparto charlas me preguntan cómo lograr la coordinación, les digo que no lo sé, porque entre dos no se entienden, imagínense. Es positivo, pero en general no solamente es llevarse bien, es caminar juntos en lo que se requiere. Conocemos a muchos que se llevan rebien, que se abrazan en público, de esos abrazos que hasta suenan, y no hay nada en el fondo”.

Recuerda que lo que queremos ver los mexicanos son los casos judicializados.

“Creo que hay resultados, pero no como los esperábamos”.

Sobre la Auditoría Superior de la Federación dice que dejaron de hacerse investigaciones, llegaron a encubrir todo lo que había allá adentro, es un área opaca, que tiene la finalidad de no hacer nada y mientras la sigan dejando, así seguirá.

“Hay una parálisis, yo pienso que intencional, entre comillas”.