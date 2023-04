Mucho ruido entre las redes sociales ha generado en Guerrero, desde Tixtla hasta Atoyac, desde Tierra Colorada hasta Chilpo, un video en donde presuntamente se ve a Onésimo Marquina Chapa, alias El Tamalero, líder del grupo criminal Los Tlacos. Este hombre es señalado como el generador de violencia en el estado, desde la montaña hasta la costa. Se le menciona como un personaje que quiere aparentar ser un narcotraficante poderoso y millonario y que viaja a todas partes queriendo ser visto como el que manda en el estado, que en teoría, dicen que encabeza Evelyn Salgado Pineda. Y mientras que en los alrededores de Caleta, en el antes bello puerto de Acapulco, se habla del asesinato de dos personas en la playa el lunes en pleno arranque de Semana Santa, más hacia las montañas se comenta que es muy evidente que los narcotraficantes hacen lo que quieren y las autoridades hacen como que no los ven. Lo que pasa más allá del Renacimiento o Colosio, no es noticia para México, no es de interés en Palacio Nacional.

El estado de Guerrero, que encabeza la hija de Félix Salgado Macedonio, continúa descomponiéndose ante las ambiciones de las nuevas generaciones de narcotraficantes, la profunda pobreza de sus habitantes y la ausencia de seguridad.

Cuando son noticias de Acapulco, parece que la gente de la capital relaciona la playa con un lugar de recuerdos familiares o festejos, y cobra relevancia escuchar de comercios incendiados por el cobro de piso, balaceras en la sucia playa de Caleta o extorsiones sobre la descuidada y decadente Costera Miguel Alemán. Pero los otros pueblos de Guerrero se mantienen en el anonimato, pues más allá de cajitas de Olinalá, algún extraño mezcal o un buen restaurante de pozole verde, no entran en el radar de la mayoría de los mexicanos.

Entre los guerrerenses últimamente se comenta por ejemplo que los comerciantes del Ocotito están trabajando bajo amenaza. Que es imposible andar en las calles de Tixtla en la noche sin un salvoconducto y que si tienes propiedades, te las pueden quitar con notario y arma en mano. Que no es bueno ir al mercado de Chilapa porque puede que entres un fin de semana, pero no se sabe si regresarás.

En medio de todo esto, el video de Onésimo Marquina Chapa llama la atención porque se presume que fue en el marco de un festejo el pasado 12 de marzo y muy cerca de él, sus caballos, sus joyas, sus buchonas, sus armas y sus sicarios andaban el presidente del municipio General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Serafín Hernández Landa, y la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez.

Supuestamente el hombre que andaba presumiendo abiertamente su poder en la feria de pueblo y en el jaripeo es el líder del también llamado Cártel de la Sierra. “Con la participación de danzas y contingentes de los Municipios de Chilpancingo, Eduardo Neri y Leonardo Bravo; así como la asistencia especial de la Presidenta Municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, dio inicio al tradicional paseo del Pendón de la Feria Regional Artesanal y Ganadera Tlacotepec 2023”, explicó en sus redes el ayuntamiento el 13 de marzo pasado. “Recorriendo las principales calles de la cabecera municipal, en un ambiente de algarabía y colorido folklor, familias enteras se dieron cita, para disfrutar de este acontecimiento que no se realizaba hace dos años, debido a las restricciones que se implementaron debido a la pandemia”.