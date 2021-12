El espectador | Las propiedades ocultas de López Obrador y su familia

“Las propiedades ocultas de López Obrador y su familia”, se tituló el texto que provocó que la esposa del Presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, demandara a Francisco Javier Razo Tangassi y Manuel Garza Fernández el 18 de abril de 2018. “Los demandados incurrieron en una conducta ilícita que causó de forma directa e inmediata un daño moral en contra de mi persona”, argumentó en contra de los jóvenes empresarios que hasta ese momento controlaban en México la creación y capitalización de páginas web para diversos grupos de comunicación y columnistas.

En este espacio le contamos del texto que se publicó en PejeLeaks y como si fuera un reportaje, afirmaba que el hoy Presidente de México ocultó dos propiedades de su esposa al presentar su “3 de 3”. Decía la publicación: “La transparencia nunca ha sido el fuerte de Andrés Manuel López Obrador. El candidato presidencial de Morena fue uno de los principales opositores a la aprobación de la llamada Ley 3 de 3, una iniciativa impulsada desde la ciudadanía para promover la transparencia y la rendición de cuentas”.

Aseguraban los autores del texto que Gutiérrez Müller vendió dos departamentos que supuestamente se ocultaron de la ciudadanía, a dos de los hombres más cercanos de López Obrador: César Yáñez y Julio Scherer Ibarra. Del que fuera Consejero Jurídico del Presidente incluso dijeron que había sido “exhibido en dos investigaciones pasadas de PejeLeaks al recibir más de 25 millones de pesos de empresas fantasma utilizando esquemas similares a la delincuencia organizada”.

El 20 de agosto de 2018 silenciosamente se desechó la demanda, llegaron a un acuerdo que se mantiene confidencial.

Y resulta que Javier Razo ya regresó a México, después de salir del país tras este episodio que revelamos en este espacio. Nos platican que anda promoviendo una nueva plataforma llamada Ayam, fundada por un hombre llamado Leo Rastogi, supuesto mentor de liderazgo. El grupo encabezado por Razo anda buscando levantar unos 10 millones de dólares en el país, para promover una plataforma que aseguran ayudará a millones de mexicanos a liberarse del estrés y la ansiedad.





SOBRE PALMAS 910





Atiendo a la réplica que en ejercicio de su derecho envía Ricardo Peralta Saucedo, Coordinador Nacional de la Asociación Civil Alianza Patriótica por la 4T, quien se refiere a la columna publicada el pasado 3 de diciembre de 2021, Los Carmona Angulo. Sobre el texto, dice: “En mi carrera profesional no he constituido ninguna consultora electoral como se me atribuye en la columna. Tampoco como funcionario, ni ex funcionario he financiado de ninguna forma campañas electorales. En el breve tiempo que estuve en la Administración General de Aduanas, me mantuve apegado a la normatividad, observando en todo momento la ética y los resultados que son públicos. Nunca he quebrantado la ley, mucho menos realicé trasiego de mercancías, incluso cuando ya no estaba en esa responsabilidad, como se indica en la columna. Jamás he recibido beneficio alguno, ya sea económico o de cualquier índole por actividades ilícitas, como se menciona también”.