El Espectador / México es un mercado de belleza muy saludable

Los de Ulta Beauty formaron una empresa conjunta con Axo, un operador altamente experimentado de marcas globales en México, para lanzar y operar sus tiendas en este país en el 2025.

“Estamos muy emocionados por México. Y la razón por la que elegimos México es que es una categoría de crecimiento muy fuerte en belleza. La economía está funcionando bien, en gran parte impulsada por la reubicación de manufactura (nearshoring). La economía está bien. Los mexicanos, los consumidores latinos e hispanos, en general, tienen un índice muy alto en belleza. Así que es un mercado de belleza muy saludable y fuerte”, dijo ayer a analistas y expertos de la industria David Kimbell, Chief Executive Officer de Ulta Beauty, Inc.

Aunque se vive violencia en México, algunas empresas no ven afectadas sus operaciones en este país, como pasa en zonas de guerra en estos días. “Solo quiero hacer un enfoque más amplio sobre lo internacional. Como mencionaste, esto está directamente afectado por la guerra en el Medio Oriente. Si eliminamos las regiones afectadas por la guerra, es un negocio bastante saludable con ventas minoristas a nivel de sistema en los adolescentes en el primer trimestre. Entonces, tenemos la presión a corto plazo en el Medio Oriente, pero todo lo demás está en camino. Y algunos de los contrapesos de los que podemos hablar tienen que ver con la apertura de 35 nuevas tiendas netas a nivel internacional. Mencionamos no solo la tienda, la primera tienda independiente en Londres, sino también en Corea del Sur y también en mercados existentes, nuestros socios se están expandiendo, por ejemplo, en México y en otros mercados en el segundo trimestre. Así que, en términos generales, la presión en el Medio Oriente no ha cambiado nuestros planes de expansión internacional a largo plazo”, dijo en una reunión con inversionistas Gina Boswell, Chief Executive Officer de Bath & Body Works, Inc.

Además, México es el único país de América Latina que tiene en mente otra poderosa marca de la industria de la belleza. “Nos complace anunciar que lanzaremos e.l.f. con Sephora México este otoño, marcando la primera asociación de la marca e.l.f. con Sephora. En resumen, es realmente un momento emocionante en e.l.f. Beauty. Hemos evolucionado a lo largo de nuestros 20 años de historia de ser una marca indie nativa digital a un líder de la industria, alcanzando el segundo lugar en cosméticos de color y creciendo rápidamente en el cuidado de la piel. Nuestra propuesta de valor, innovación poderosa y motor de marketing disruptivo nos ha permitido impulsar un crecimiento excepcional y constante, liderando la categoría. Y con el espacio significativo que vemos en cosméticos de color, cuidado de la piel e internacional, creemos que estamos en las primeras etapas de desbloquear todo el potencial de nuestras marcas”, dijo por su parte Tarang Amin, Presidenta y CEO de la compañía, hace unos días.

David Kimbell, Chief Executive Officer de Ulta Beauty, explicó ayer que comienzan en México con un buen reconocimiento de marca. “No tenemos tiendas allí, pero debido al tráfico de ida y vuelta entre México y Estados Unidos, nuestras tiendas fronterizas son algunas de nuestras tiendas más fuertes. Así que entramos en ese mercado con un buen conocimiento inicial de Ulta Beauty. Muchos mexicanos ya han comprado allí cuando visitan EU o ciertamente han oído hablar de nosotros. Así que hay un buen reconocimiento de marca, una categoría fuerte, y vimos una clara oportunidad para llevar nuestro modelo único de "All Things Beauty", desde masivo hasta prestigio, a lujo, maquillaje, cuidado de la piel, cuidado del cabello, nuestro modelo único no existe en México. Tenemos grandes competidores allí, desde grandes almacenes hasta otras especialidades en belleza, masivo y farmacia. Así que hay un entorno allí, pero estamos seguros y emocionados de abrir nuestras primeras tiendas el próximo año”.