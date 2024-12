El Espectador / Mujeres en la política, según Estados Unidos

México se encuentra junto a Ruanda, Cuba, Nicaragua, Andorra y los Emiratos Árabes Unidos como uno de los países con mayor representación femenina en la política.

Las mujeres y niñas constituyen la mitad de la población mundial, sin embargo, en la mayoría de los países, las mujeres están subrepresentadas en los procesos políticos a nivel nacional, dice el reporte Statistics on Women in National Governments Around the World, del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

“Las posibles causas incluyen leyes y prácticas discriminatorias, estereotipos de género, bajos niveles educativos, falta de acceso a servicios de salud y el impacto desproporcionado de la pobreza en las mujeres. Muchos expertos han encontrado que la participación política de las mujeres, incluida su representación en gobiernos electos, contribuye al bienestar general de las mujeres y sus comunidades”, explica el documento.

Desde 1960, al menos 70 países han tenido una mujer en el nivel más alto de liderazgo ejecutivo. En 2024, 34 países cuentan con una mujer como jefa de Estado y/o de Gobierno, ya sea electa directamente o seleccionada por cuerpos legislativos. “Entre las líderes actuales se encuentran figuras como Claudia Sheinbaum, presidenta de México desde octubre de 2024, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia desde 2022”.

El informe señala que el incremento en la representación de las mujeres en México responde a la implementación de cuotas de género legisladas, una herramienta diseñada para revertir la exclusión histórica de las mujeres en la política.

El documento subraya que el impacto de la representación femenina en los parlamentos va más allá de los números. “La participación de las mujeres en los procesos legislativos contribuye al bienestar de las comunidades y refuerza la democracia, al garantizar que las decisiones reflejen las necesidades de todos los sectores de la sociedad”, explica el CRS.

Este enfoque destaca la relevancia de asegurar una diversidad de perspectivas en la toma de decisiones políticas.

Sin embargo, el reporte también advierte sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en la política, incluido el fenómeno de la violencia de género. Según el informe, esta violencia puede manifestarse en distintas formas, desde ataques psicológicos hasta agresiones físicas, y busca desalentar la participación de las mujeres. A nivel mundial, el 81.8 por ciento de las legisladoras encuestadas reportaron haber sido víctimas de violencia psicológica durante su mandato.

El CRS también menciona la importancia de adoptar medidas adicionales para garantizar que las mujeres no solo accedan a los parlamentos, sino que puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva. “La igualdad de género en los parlamentos no se limita a la paridad numérica; también implica la creación de entornos que permitan a las legisladoras participar plenamente y sin obstáculos en el proceso político”, se lee en el informe.

El caso de México, con su enfoque en cuotas de género y reformas legales, se presenta como un modelo para otros países que buscan cerrar las brechas de género en la política. Este avance no solo es significativo para las mujeres mexicanas, sino que también posiciona al país como líder global en la promoción de la equidad en los espacios de toma de decisiones.