El Espectador | Nadie habla de Chiapas, zona de guerra y silencio (II)

Por: Hiroshi Takahashi

El expediente criminal 15-cr-00189 abierto en Columbia, confirma lo que señala la denuncia ciudadana. Indica que "El Tío Gil” era un poderoso narcotraficante que traficaba toneladas de cocaína de Venezuela y Colombia a México para luego ser trasladada para su venta. Y de acuerdo al expediente de la Corte de Columbia, el departamento de Justicia pagaba sobornos a autoridades en México por protección a autoridades de la Fiscalía General.

"El hijo del Tío Gil contaba con escoltas de militares y de elementos activos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado e Chiapas, para su protección; tan es así que el día 7 de junio del 2021, cuando fue ejecutado, también fueron ultimados sus escoltas, que resultaron ser elementos activos de la secretaría de seguridad pública estatal. Sin embargo, se supo que manipularon los expedientes y supuestamente ya habían causado baja de la institución”, señala uno de los documentos.

Tras su homicidio quedó como encargado Juan Isidro Rivera, alias "El Chilo”, pero más tarde el propio "Mayo” Zambada envió al narcotraficante del que hasta ahora prácticamente nunca se ha había hablado y cuyo apodo es "Güero Pulseras”. Se acusa además que Zambada presuntamente habría pagado por la protección de su gente 3 millones de dólares.

Como muestra de la impunidad de que gozan en Chiapas, el 22 de mayo pasado realizaron "una demostración de fuerza con un convoy de aproximadamente 16 camionetas blindadas que se pasearon por el municipio de Teopisca el 22 de mayo del 2022. En los periódicos señalaron que eran integrantes del CJNG, sin embargo son integrantes del Cartel de Sinaloa…” , según la denuncia presentada.

Se añade: "El Güero Pulseras cuenta con un ejército de sicarios con armas de mini-calibre 50 (una especie de metralleta), AK-47, lanzagranadas calibre 40, carros blindados y casas para fabricar monstros (vehículos blindados artesanales). Los sicarios son provenientes de Sinaloa y Michoacán ya que se sabe que tienen lazos con El Abuelo (Juan José Farías), líder de Los Viagras y acérrimos enemigos del Cartel Jalisco Nueva Generación…”.

El Presidente Municipal de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, se pronunció contra la presencia del grupo criminal y fue asesinado en junio pasado.

Los vehículos del CS que fueron usados en el desfile criminal, se afirma, "están guardados en propiedades en la comunidad de Puljiltik, y fueron escoltados por la propia Guardia Nacional después del desfile en Teopisca…”.

De acuerdo a los denunciantes, por los hechos narrados la FGR abrió la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEITA-CHIS/000274.

Las fuentes de inteligencia de la Secretaría de Marina aseguraran que actualmente los grupos con más presencia en Chiapas son CS y en segundo lugar Cartel Jalisco Nueva Generación.

Efectivamente como señalan las denuncias, aunque la GN tiene presencia en Chiapas desde 2020 los delitos siguen en aumento. De 2020 al 2021 la tasa de Prevalencia Delictiva en Chiapas aumentó el 13 por ciento, convirtiéndose en uno de los cinco estados con mayor aumento en todo el país de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía fechado en septiembre de 2022.

Así mismo, el índice de percepción de inseguridad de personas mayores de 18 años llegó en 2022 al punto más alto en los últimos 10 años. En 2012, el 37.9 por ciento de la población dijo que Chiapas era inseguro, ahora lo señala el 72.6 por ciento de los habitantes, según INEGI.

"Los pueblos están hartos de estos narcopolicías y secuestradores corruptos”, señalan los denunciantes, quienes este jueves llevaron sus quejas incluso a redes sociales como Facebook.

"Si no le dan solución en unos días empezarán los enfrentamientos contra estos policías corruptos, que ya no sabemos si son policías o son empleados del Güero Pulseras, y también se iniciará una cacería contra el secuestrador Güero Pulseras y su gente del Cartel de Sinaloa. No se les permitirá a esta clase de secuestradores que sigan atemorizando a la población con sus levantones, secuestros y asesinatos”, advierten los quejosos.