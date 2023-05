Es sumamente preocupante la persistencia de la percepción de corrupción en las compras públicas de este gobierno y la urgente necesidad de abordarla sin sentimentalismos. Los problemas van desde la constante aprobación de licitaciones no competitivas hasta las diversas fallas y actualizaciones en Compranet. Además, es alarmante ver una tendencia a depender de ciertos proveedores a pesar de su cuestionable historial.

Así, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una de las que permea cada vez más en diversas esferas, lo cierto es que sus adquisiciones no brillan precisamente por sus impecables resultados, ejemplo de ello las vulnerabilidades en cuanto a protección cibernética y hasta en equipo balístico. Registros a los que tuvo acceso esta columna revelan que durante el año recién culminado, la firma Protective Materials Technology, principalmente dedicada a la fabricación y comercialización de equipo antimotín, se embolsó unos 16 millones de pesos, todos con la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo (D.G.F.A.V.E).

Pero no es la única curiosidad del asunto, pues todos y cada uno de los 17 acuerdos con el brazo de la dependencia al mando de Luis Cresencio Sandoval, presentaron retardos que fueron desde dos días, hasta más de 60.

El asunto comienza a generar revuelo entre los uniformados, quienes nos confían este asunto, más aún si se considera que los problemas arrancaron desde hace casi un par de años, cuando Protective Materials Technology se hizo acreedora a un contrato por 275 millones de pesos como resultado de la compra LA-007000998-E277-2021, para obtener placas balísticas “Stand Alone nivel especial FAVE-01 para programa de producción 2021”.

Las críticas hacia el procedimiento abarcan los costos considerados excesivos dentro del sector y tocaron la relación con Baher Asesores Integrales, y es que ambas llegaron a la recta final del concurso, aunque para los cercanos al nicho no pasó desapercibido que PMT le ha surtido productos a su supuesta competencia.

La historia no termina aquí, pues a los cuestionamientos sobre la rectitud y honestidad con que se maneja esta exponente del ramo figuran versiones sobre que las placas balísticas no están cerca de la calidad de la tecnología proveniente de Israel, ya que el equipamiento de PMT sería originario de China, pero reetiquetado con marca de Longfri Technologies LTD, lo que sin duda será de atención para los operadores basados en Long Beach, California.

Con casos como este, muchos jugadores reflexionan sobre la amplitud de alcances que se le ha brindado a la Sedena y su capacidad para concretar exitosamente desde tareas de infraestructura, hasta aquellas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Y muchos preguntan si no les llama la atención estas suspicacias que se comentan entre empresarios a los de la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde manda Roberto Salcedo, tomando en cuenta además que desde mayo de 2022 inhabilitó a Protective Materials Technology por 21 meses, sin que se conozca la motivante, por lo que las dudas se extienden al resto de suministros realizados, en total 73 de 2011 a la fecha, por más de 553 millones de pesos. Entre los tratos más recientes figuran tanto Sedena como la Marina, de Rafael Ojeda, sin perder de reflector de Veracruz, Puebla, Estado de México y Guanajuato, por mencionar algunos.