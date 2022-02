El Espectador | Que siga la Democracia, en la rayita de lo legal

La asociación civil Que siga la Democracia, que preside la exdiputada de la Ciudad de México, Gabriela Jiménez Godoy, se mueve en la rayita de la legalidad, como casi todo lo que realizan en los últimos días quienes se encuentran relacionados con Morena, empezando por su máximo líder y actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Se dio a conocer como una organización enfocada en recolectar firmas para validar la Consulta de Revocación de Mandato y, desde entonces, ha dado muestras de que sus formas no son precisamente las más honestas, pero habrá que reconocer que, por lo menos hasta este momento, han sido más que efectivas.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova, Que Siga la Democracia A.C. fue la responsable de entregar casi todas las firmas que se detectaron provenían de sujetos que perdieron sus derechos políticos o incluso eran personas fallecidas. En suma, de los 8 millones de apoyos en papel que entregó, solo pudieron validar en el listado nominal 1.9 millones.

Y ahora que la Consulta será un hecho y que los morenistas son llamados a apoyar una ratificación presidencial, la asociación recurre también a peculiares metodologías, como por ejemplo poner en la red diseños descargables para anuncios espectaculares, lonas, chalecos, gorras y otros artículos que promueven el Sí en la papeleta.

“Descarga e imprime tus herramientas para apoyar #QueSigaAMLO”, dice la página de internet www.quesigalademocracia.mx, invitando a sus visitantes a bajar e invertir fuertes sumas de dinero en la contratación de anuncios de publicidad exterior, los mismos que aparecieron durante esta semana en diversos estados de la República.

Los espectaculares en apoyo a AMLO aparecieron en entidades como Aguascalientes, Baja California, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, la mayoría de ellos territorios en los que Morena no es preponderante y en los que hasta el titular del Poder Ejecutivo requiere de un buen empujón de propaganda política.

Se sabe que detrás de este movimiento están también los diputados de Morena en la pasada Legislatura federal Sergio Pérez Hernández, Juan Enrique Ferrera Esponda, Katia Castillo Lozano y Marco Antonio Andrade Zavala, así como el exdiputado de Nuevo León, Jesús Azael Martínez Mancillas.

También es público que la reglamentación electoral no prohíbe que ciudadanos de buena voluntad demuestren sus preferencias por alguna de las dos opciones que se ponen a consulta, siempre y cuando no recurran a contratación de pautas publicitarias en los satanizados espacios de radio y televisión. Pero lo que no se sabe con claridad es cuál fue la fuente de financiamiento de los costos de los anuncios. Esto en un movimiento que pregona la austeridad.