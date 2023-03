El estrés y nerviosismo, un motivo más para violentar a las mujeres

Por: Lilia Aguilar Gil





Frustración. Ese fue el primer sentimiento al ver al “médico” violentando a una enfermera. El contexto importa, sí, pero no se puede justificar el actuar de este sujeto. Este es el ejemplo perfecto de lo que he venido tratando de explicar cada vez que hablo de la violencia de género, de la forma en que los violentadores buscan minimizar o inclusive justificar la violencia que ejercen, tal como esté supuesto médico lo “explicó” en sus disculpas públicas. Al final del día, lo que queda es que violentar a una mujer siempre será permisible y siempre tendrá una explicación.





De ese tamaño es la normalización de la violencia. Las leyes, las políticas públicas, las manifestaciones no son suficientes sino se concientiza, en cómo la sociedad es ciega, es permisible, es tolerante ante este tipo de acciones. La violencia, en sus múltiples manifestaciones es “condenada” solo cuando se evidencia, porque estoy segura de que, de no haberse grabado y difundido ese hecho, la situación sería una más de los millones de casos que continúan en la oscuridad y el olvido.





La violencia en contra de las mujeres persiste y seguirá así mientras haya personas como ese médico que justificó su violencia en contra de la enfermera Magdalena García, señalando que ella no le permitía revisar a una paciente, que ella lo había golpeado antes y negando lo que en el video es más que evidente, que él la empuja y la hace caer, no que ella “trastabilló y se cayó”. Como si ante una situación así, la violencia fuera la única salida, la única forma de actuar, pero eso es lo que la gran mayoría de la sociedad piensa, por eso él, tan cándidamente cree que sus actos son menos condenables si explica que “ella empezó”.





Esa candidez del médico me recordó la del presidente municipal de Chihuahua, quien durante su primer informe, así ante un auditorio y siendo transmitido por redes sociales, cuenta: “Llegué a la casa a eso de las 9 de la noche y Karina estaba lavando trastes, y el dije: oye Karina, pues qué crees: que hay la posibilidad de convertirme en el candidato a la presidencia municipal de Chihuahua. Y Karina dejo de lavar los trastes, volteó a verme muy seria y me dijo: y qué tengo que hacer yo. Y le dije: NADA, COMO SIEMPRE, NADA MÁS APOYARME”.





De ese tamaño es la normalización de la violencia en contra de las mujeres, porque no entienden que NO ENTIENDEN. No se trata de ser “políticamente correctos”, de regalar flores, de decir “felicidades” el 8M, en el discurso decir que no se les debe de pegar a las mujeres, de condenar y de espantarse cuando levantamos la voz porque estamos cansadas y hartas de que nos violenten y luego justifiquen esa violencia, de que seamos vistas como la “gran mujer detrás de cada gran hombre”.





Sobra decir que el feminicidio, extremo de la violencia ejercida en contra de las mujeres, también entra en esa “normalización”, en ese pretender culpar a la victima, en el fondo subyace esa idea de que las mujeres provocamos la violencia en nuestra contra, que somos las responsables, sino es producto de un “crimen pasional”, lo es de una crisis de “estrés y nerviosismo”, y que peligroso que es esto.





Evitaré cansarte con cifras, con números de la cantidad de mujeres violentadas y asesinadas, porque terminamos despersonalizando a todas ellas, a todas nosotras, y porque querido lector, lectora, lo sabes, sabes que nos violentan todos los días, que nos matan todos los días y que el silencio social es el mejor cómplice, y del cual, todas y todos formamos parte en algún momento.