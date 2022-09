El éxito del Tigre Celta parte 1

Por: Miguel A. Cervantes

Con la participación de Érika Donjuán Callejo

Irlanda ha sido llamado el "Tigre Celta" por sus altos crecimientos e innovaciones y por estar entre los países en la Unión Europea con el más alto ingreso per cápita. La fórmula para dejar de ser una Irlanda empobrecida y convertirse en un milagro económico ha sido para muchos expertos la estrategia de recortar el gasto público, liberar la economía y atraer multinacionales con una mezcla de impuestos bajos y una excelente mano de obra local competente y cualificada.

Irlanda se separó del Imperio Británico en 1922 después de casi cuatro siglos de ser parte de éste, quedando dentro del imperio la parte norte que así lo decidió. A causa de ciertos traumas históricos Irlanda siguió la ruta de una economía cerrada con proteccionismo industrial, barreras arancelarias lo que ocasionó ineficiencias en la economía interna.

Además, el Estado era el rector de la economía como propietario del transporte público, la electricidad, y las telecomunicaciones. Había una infinidad de empresas paraestatales. La economía irlandesa dependía mucho del Reino Unido, hacia donde se dirigían las exportaciones.

Por estas razones el crecimiento fue muy bajo y se mantuvo como uno de los países de ingreso más bajo en Europa con déficits presupuestales, desempleo alto y, por ende, una emigración continua por falta de oportunidades. El hartazgo de los irlandeses se hizo sentir.

Pero este periodo gris empezó a cambiar radicalmente. Primero, gracias al ingreso de Irlanda a la Unión Europea (UE) en 1973 y, luego, gracias a las reformas de 1987 realizadas por quien más tarde fuera primer ministro, John Bruton. La entrada a la UE fue clave para la competitividad y el éxito de Irlanda. Así fue que pudo acceder a un mercado más grande, lograr economías de escala, y aumentar la productividad. Además, la entrada en la UE permitió liberalizar el mercado de electricidad, el de telecomunicaciones y el de transporte. Si Irlanda hubiera continuado como una economía cerrada jamás hubiera logrado un milagro económico.

Actualmente Irlanda es la quinta economía más libre en el mundo y la primera en la UE según el reporte de libertad económica del Instituto Fraser. Irlanda tiene un puntaje de 7.86/10 y en el lugar 10 de 165 países. El PIB per cápita de Irlanda supera el PIB promedio de los países de la UE. En 1987 el PIB per cápita (en dólares de 2010) promedio de la UE era de $11.344, y el de Irlanda era de $9.593. Hoy en día, Irlanda ha superado por mucho el promedio de la UE, ya que su PIB per cápita es de $77.450 y el de la Unión Europea es de $36.532. Irlanda es hoy un país con gran prosperidad, un centro de innovaciones, y un receptor de inversión extranjera.

Veamos las mejoras en los cinco componentes del ranking del Instituto Fraser. En el primer componente, tamaño del Estado, Irlanda ha tenido una mejora, aunque todavía tiene espacio para mejorar más. El puntaje en este componente en 1980 de 5.65, y actualmente es de 6.17. La causa era el alto consumo de gobierno, empresas paraestatales y los altos impuestos. El impuesto sobre la renta personal máximo era del 60 por ciento, actualmente es de 40 por ciento. Estas mejoras contradicen todos los postulados keynesianos que aconsejan fuerte rol del gobierno para generar un derrame económico y que el Estado sea el rector de la economía.

Maestro en Economía