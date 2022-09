El éxito del Tigre Celta | Parte 2

Por: Miguel A. Cervantes

En el segundo componente, sistema legal y derechos de propiedad, Irlanda ha mantenido un buen puntaje. El puntaje en este componente es de 7.74. En este componente Irlanda destaca la independencia de su poder judicial, tribunales imparciales, la protección a la propiedad de los irlandeses, no existe interferencia del ejército en el sistema legal. La protección en la compra y venta de bienes raíces está protegida por el sistema legal.

En el tercer componente, moneda sana, Irlanda ha tenido una mejora importante. El puntaje en 1980 era 6.65, y en el 2020 era de 9.32. Esta mejora se debe a reducción de la inflación, ya que en 1980 la inflación era de 14.7, y en el 2020 era de -0.34. Además de tener muy poca variación en los últimos años. Adicionalmente, se permite a los ciudadanos tener cuentas en divisas extranjeras, algo que estaba restringido en 1980.

En el cuarto componente, libertad de comercio internacional, el puntaje en el 2016 era de 7.96 mientras que en 1980 era 7.51. Fue una ligera mejora porque Irlanda ya había comenzado el proceso de integración con la entrada a la UE en 1973. En 1980 el arancel de nación más favorecida externo a países fuera de la UE era de 8.8, actualmente es de 5.1. Los procedimientos para exportar e importar son ágiles. Irlanda tiene gran apertura a la inversión extranjera, en los últimos años grandes empresas transnacionales están fusionándose con compañías domiciliadas en Irlanda, con miras a beneficiarse de la tasa de impuestos corporativos que se aplica allí: 12.5%. Esta es la tasa más baja aplicada en un país desarrollado.

En el quinto componente, regulación crediticia, laboral y empresarial, el puntaje ha tenido una mejora importante. En 1980 el puntaje era de 6.95, y en el 2020 el puntaje era de 8.14. La reducción de los déficits fiscales ha permitido que el crédito no sea absorbido por el gobierno. Las regulaciones laborales han mejorado sustancialmente. Los contratos colectivos se hacen a nivel de las empresas, y no a nivel nacional como en 1980. No hay restricciones en las horas laborales y hay flexibilidad para la contratación y el despido justificado. En cuestiones de regulaciones empresariales, Irlanda tiene la más alta calidad regulatoria, con regulaciones transparentes, previsibles y fáciles de cumplir. Los empresarios y emprendedores pueden fácilmente lanzar una empresa en cinco días, realizando tan sólo tres trámites, y a un costo bajísimo de sólo 0.001 por ciento del ingreso per cápita, según el Banco Mundial. Esto indica que la facultad de abrir empresas está democratizada, no es necesario ser rico de abolengo en Irlanda para empezar una empresa. Gracias a las excelentísimas regulaciones, y a la facilidad de emprender, no es necesario dar sobornos para agilizar trámites, por lo que no hay corrupción en los trámites. Obtener los permisos de construcción tiene un puntaje equivalente al promedio de la OCDE. Pagar impuestos es fácil y transparente, y en este indicador Irlanda supera al promedio de los países de la OCDE.

Por estas razones Irlanda es un país exitoso, transitar de ser una economía cerrada, proteccionista y con un Estado controlador a una economía abierta y de libre mercado, con reducción de impuestos ha sido su receta económica que hoy lo colocan entre los mejores países ocupando el segundo lugar en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas y con una de las más altas rentas per cápita en el mundo y con una esperanza de vida por encima del promedio (82.8 años).

Las reformas de libre mercado han impactado de manera positiva la calidad de vida de su población. Sin lugar a duda, la evidencia es contundente al mostrar las bondades del libre mercado versus el control estatal en la economía. Los países con mayor libertad económica como Irlanda son también aquellos que lideran la esperanza de vida, el desarrollo económico y del capital humano. Esto debe ser un aprendizaje para todas las naciones, sobre todo para los países latinoamericanos.





