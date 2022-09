El falso debate en torno a la Guardia Nacional 

Por: Lilia Aguilar Gil

En la Cámara de Diputados acabamos de aprobar la reforma que traslada la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en lo que a su manejo operativo y administrativo se refiere. No hay más, esto no significa la militarización del país, ese es un falso debate con el cual la oposición ha tratado de resistirse a este cambio. Por un lado, sus gobernadores urgen a la presencia de la GN en sus estados ante la carencia de capacidad de sus corporaciones estatales y municipales, por el otro, argumentan, con mentiras, la supuesta militarización. Las cosas caerán por su propia cuenta.

Las estrategias de seguridad de los estados y los municipios brillan por su ausencia. En lugar de invertir en equipo, en capacitación constante, en mejores condiciones a los elementos debido al peligro que enfrentan, se invierte en obras de relumbrón, como, por ejemplo, la anunciada por el gobierno de Chihuahua, la Torre Centinela, que no resuelven la urgencia de seguridad que requiere la ciudadanía.

Muestra de ello es que Enrique Alfaro pidió la presencia y el reforzamiento y la coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército, en febrero de 2022; Miguel Ángel Riquelme, en diciembre de 2021; Cabeza de Vaca, en septiembre de 2021; el exgobernador que dejó una herencia terrible en Michoacán, Silvano Aureoles, en 2020; Maru Campos, la gobernadora de mi estado, en julio de 2022; contrario a la petición y necesidad de sus gobernadores, sus diputados acusan una supuesta militarización de la GN cuando ya está en las calles, y eso no ha sucedido.

Y es que lo que no reconocen o no quieren reconocer es que la GN seguirá adscrita a la parte de seguridad pública y, sobre todo y de manera muy importante, la estrategia, que será la estrategia de seguridad pública la que marque el rumbo, no se mandarán solos, como sugiere o malinterpreta la oposición. El artículo 29 Bis y el 29 de la Ley de la Administración Pública Federal y el artículo 30 Bis dejan muy claro que no es ésta una militarización del país y que es solamente la coordinación de la iniciativa de la Guardia Nacional con la Sedena.

Lo que se busca es aplicar una disciplina profesional en las corporaciones estatales y municipales, lo cual no se tiene porque erróneamente no se invierte en ellas, y los resultados son mortales, y tenemos varios ejemplos de ello. En Yucatán, en 2019, tras una marcha pacífica por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, seis mujeres fueron detenidas por la policía estatal y municipal, dos de ellas golpeadas. La muerte de José Eduardo Ravelo, joven veracruzano que días antes de su muerte denunció tortura y abuso sexual por parte de policías municipales también en Mérida.

En Quintana Roo, un grupo de más de 1,000 personas llegó al Palacio Municipal Benito Juárez. La policía abrió fuego contra la marcha. Las balas alcanzaron al menos a tres personas. Pero la represión no acabó ahí. Una vez detenidas, trece personas sufrieron torturas y dos mujeres fueron violadas por agentes de seguridad, según el testimonio de las víctimas.

Esto deja muy en claro que las “estrategias” de seguridad de los estados no existen o no funcionan. Basta de mentir diciendo que esto significa la militarización del país. El fracaso y el desastre que hoy este gobierno quiere remediar viene de instituciones “civiles”, así está Genaro García Luna, junto con Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas, que desde una institución civil hicieron un montaje de la seguridad pública.

Estas reformas sostienen lo que se aprobó hace dos años, la GN le seguirá rindiendo informes al Senado de la República, el comandante de la GN deberá tener el orden civil, debe de quedar adscrito a la Guardia Nacional, es sujeto a la disciplina del fuero civil. Y aquí queda su falacia de la militarización.