El federalismo y la Conago

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”. Artículo 40 Constitucional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros.

La administración pública es el garante de los fines del Estado, la cual no es exclusiva del Poder Ejecutivo, sino de todos los poderes públicos, en cumplimiento al principio de legalidad.

El Estado debe satisfacer las necesidades de todas y todos los miembros de la población buscando equilibrio con consensos dentro y fuera de la administración pública.

México se conforma por 32 entidades federativas, cada una de ellas con una constitución, pero unidas en una federación.

En el año 2002 se crea la Conago, un órgano que busca el diálogo entre los gobiernos estatales y para solucionar problemas y políticas públicas con el gobierno federal. Aquí los gobernadores participan de manera voluntaria en una relación entre pares, sus decisiones se toman por mayoría calificada, es decir 22 votos de 32 de sus miembros.

En días pasados diez gobernadores se pronunciaron en dejar la Conago, argumentando que ya no funciona y que este órgano ya no defiende la soberanía de los estados y ha ayudado a la interlocución con el gobierno federal y consideran que esta es una decisión que busca defender el federalismo mexicano.

El anuncio se dio aquí en Chihuahua después de que concluyó la Reunión Interestatal Covid-19.

La Conago busca el desarrollo y el crecimiento del país sin distinción de partidos políticos, ¿será que con esta salida lo que se busca es un escenario político e individualizado por los actores de este nuevo movimiento de carácter federalista?

En el sitio oficial de la Conago no existe un pronunciamiento escrito de los gobernadores que han decidido abandonarla y aún aparecen sus nombres y escudos de los estados que representan.

La salida de los gobernadores de la Conago no cambia el régimen interior de nuestro país establecido en el artículo 40 de la Constitución Federal.

Los gobernadores que decidieron salir de la Conago podrán si es su deseo conformar su propio órgano de gobernadores, pero tendría que analizarse los alcances del artículo 117 de la Constitución Federal que prohíbe la alianza, tratado o coalición con otro Estado. De hecho la Conago no cuenta con personalidad jurídica ni patrimonio propio.

Con la salida de los gobernadores de la Conago no se afecta el régimen constitucional del país. Los acuerdos tomados en esta conferencia no son vinculatorios, pero sí llenos de propósito para alcanzar ya no digo la democracia y el federalismo, sino una fuerza única en una causa que beneficie a todas y todos los mexicanos.

¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!