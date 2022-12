El final de la cuarta ola democratizadora

Por: Fryda Libertad Licano Ramírez







Han pasado veinte años desde la primera vez que tuve en mis manos un libro de Samuel Huntington, aquella obra llevaba por nombre La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX (1991). Después vendría El choque de las civilizaciones (1996). A propósito de los tiempos que estamos viviendo, el primero de ellos será el tema de esta entrega.

En La tercera ola, el politólogo estadounidense, con fines académicos, sistematiza la teoría democrática y divide la evolución histórica de esta en tres grandes olas u oleadas. Pero ¿en que consiste una ola democratizadora?, una ola democratizadora es el cúmulo, el conjunto de transiciones de un régimen no democrático a otro democrático que ocurren en determinado periodo y que también implica la democratización parcial de los sistemas políticos. Huntington no está hablando de procesos sencillos, que se den de manera automática o por generación espontánea, sino ciclos que superan cada vez barreras más refinadas, más complejas, que encuentran mayores obstáculos, y a la vez, son producto de múltiples factores sociales.

Huntington ubica la primera ola a finales del siglo 19 y hasta la I Guerra Mundial, producto de la crisis del antiguo régimen, cuando todavía se discutía si la democracia era un régimen más o menos perfecto que las monarquías absolutistas. La segunda ola nace con mucha fuerza cuando concluye la II Guerra Mundial e inicia la etapa de descolonización en diversas latitudes del planeta. Este segundo ciclo fue un periodo muy breve por la proliferación de las dictaduras en América Latina, Asia y África, a principios de los años 60. Finalmente, la tercera ola comienza en 1974 con la revolución de los claveles, cuyo origen se da en Portugal, buscando erradicar la dictadura de Salazar, para luego trasladarse a Grecia, España, América Latina, Asia Oriental, y Europa del Este, a finales de los 80, dando paso a la desintegración de la Unión Soviética.

Huntington ya no escribió sobre una cuarta ola, pareciendo secundar aquella idea altamente cuestionada (pero en sus inicios muy bien aceptada), de Francis Fukuyama, quien pregonaba en 1992 el fin de la historia, -al menos de la lucha ideológica entre liberalismos y totalitarismos donde el imperio de la democracia liberal se había instalado como triunfo de occidente tras el final de la Guerra Fría. Sin embargo, muchos otros teóricos de la ciencia política han escrito sobre un cuarto ciclo democrático que tuvo su génesis con la Primavera Árabe, específicamente en Túnez y que se extendió al resto de los países árabes durante la década 2003-2013. Este fenómeno resalta pues sería la primera avalancha de protestas laicas y democráticas del mundo árabe en el siglo XXI, contando, además -en el caso de Túnez y Egipto- con el apoyo del ejército.

Sobre el inicio de esta última ola democrática existe consenso entre los estudiosos del tema, mas no pasa así cuando se habla de su final. Hay quienes dicen que somos testigos de mismo, un desenlace que inició en 2018 y 2019, años donde se gestaron numerosas convulsiones a lo largo y ancho del mundo, pero, sobre todo, en América Latina. No se trata de revoluciones o de grandes acontecimientos sociales, sino más bien de la suma de hechos significativos: El entorno que envolvió los procesos electorales en toda la región, su organización y sus resultados, particularmente en Brasil, México, Colombia Guatemala, Panamá, El Salvador, Argentina, Bolivia y Uruguay; con numerosas acusaciones de corrupción a líderes políticos; presidentes y autoridades de primer nivel presos o atravesando un proceso judicial; empresas coludidas con los gobiernos; y, las migraciones masivas más altas de la historia. Luego, el trienio 2020-2022 de la pandemia por el virus de SARS-CoV-2, de la que aún no alcanzamos a dimensionar sus estragos a esta y a las futuras generaciones.

Todos estos fenómenos sociales, “hechos sociales” como dijera el sociólogo francés Emile Durkheim, pueden ocurrir, pero podríamos no tomar conciencia de ellos, hasta que, tiempo después, allá, en el futuro, nos demos cuenta de que éramos testigos vivenciales de acontecimientos transcendentales en la historia democrática de nuestros países. Ya el tiempo lo dirá.





