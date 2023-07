El Frente Amplio por México borrará a Morena y sus malos gobiernos 

El llamado a las otras fuerzas es a dejar las diferencias que puedan existir por el bien de México, porque el éxito de nuestro frente será el éxito de todo México

POR GABO DÍAZ

El Frente Amplio por México ganará en el 2024 y borrará a Morena del mapa, un partido que ha traicionado la democracia, ha destruido instituciones; que engañó a millones de mexicanos que creyeron en sus promesas y que ha pisoteado la misma Constitución no una sino muchas veces.

Morena ahora nos amenaza con la continuidad, pero los mexicanos no queremos un gobierno como el del Peje, que pasa por alto desfalcos como el de Segalmex, donde la 4T hizo perdedizos 15 mil millones de pesos, que canceló las estancias infantiles, el Seguro Popular, desmanteló la Policía Federal, programas y fideicomisos de gran utilidad para todos.

Hemos tenido récord en índices inflacionarios, con casi el 8%, cuando en las administraciones panistas no superaron el 4.4%, y Morena sigue promoviendo el desmantelamiento de instituciones y contrapesos.

Para mayo de este 2023, el sexenio de Morena ya era el más sangriento de la historia moderna, al contabilizarse más de 156 mil homicidios, superando por mucho a todos los anteriores.

Por eso, desde este espacio le digo a Morena que no se equivoque, no va a detener ni a intimidar al Frente Amplio Por México, porque quienes lo integramos somos ciudadanos libres que amamos a nuestro país y queremos que entienda que no los queremos en el gobierno.

Seremos la esperanza ante un gobierno al que no le interesa erradicar la pobreza, sino que se preocupa por entregar dinero en becas para manipular al electorado.

En esta alianza de partidos con la ciudadanía para evitar que nuestro país siga en retroceso; en esta alianza debemos unirnos como mexicanos o nos vamos a hundir como mexicanos.

El llamado a las otras fuerzas es a dejar las diferencias que puedan existir por el bien de México, porque el éxito de nuestro frente será el éxito de todo México.

El anuncio del Frente Amplio por México representa una nueva etapa en la vida democrática de México, hemos recibido con alegría los registros de destacados mexicanos que quieren participar en el rescate nacional.

En el PAN cuatro de nuestr@s principales compañeros se han registrado, junto con otras personalidades y estamos a poco tiempo de designar a ciudadana o ciudadano que dará rumbo a este Frente Amplio por México y así a nuestra gran nación.

Hoy toca defender a la nación y siempre es lastimoso que haya quienes decidan bajarse del barco, pero hoy toca poner por encima el interés de la nación y quienes se fueron o no le entienden o no es cierto que le tengan tanto amor al México, de la democracia y de las instituciones.

El llamado es a que no se rajen, México es mucho más que los intereses personalísimos, tenemos que cerrar todas filas en cuanto a la o el coordinador que muy pronto lo vamos a tener.

Iniciamos un proceso que constará de tres etapas de selección, donde quienes aspiren se irán sumando en cada una de ellas hasta definir el responsable del Frente Amplio por México

En el proceso, el Partido Acción Nacional en Chihuahua, será promotor del diálogo y coincidencias, ya que estamos atendiendo el llamado de la sociedad civil ante la exigencia que hacen a Acción Nacional y a los partidos, de que no tomemos solos las decisiones rumbo al 2024

FAM es un proyecto común de diálogo y coincidencias; la unidad será nuestra principal fortaleza de todos los que queremos el bien superior del país.

El perfil estará comprometido con el fortalecimiento democrático, el federalismo y la separación de poderes, colocando a la ciudadanía como la primera beneficiada.

Sacaremos a Morena de Palacio Nacional pese a que mantiene un despliegue de recursos con sus corcholatas por todo el país porque ellos le apuestan al derroche.