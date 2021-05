El frente anti AMLO-Morena-4T ¿tiene futuro?

“ni estamos en el infierno de morena - AMLO - 4T,

ni salimos del paraíso del PRIANRD, estamos en una época en la que el viejo régimen del PRIANRD no acaba de morir, ni el nuevo régimen de la 4T acaba de nacer.”

J.F.M.

Graciela Ortiz, candidata del PRI a la Gubernatura del Estado, declaró públicamente unirse a Maru Campos, candidata del PAN, minutos antes, un ex gobernador del PRI, Fernando Baeza, expresó ese deseo.

Reyes Baeza y Patricio Martínez, ambos ex gobernadores del PRI no se han pronunciado en tal sentido, Zulma Chacón, candidata a diputada federal por el PRI en el sexto distrito en la capital del Estado, declara ante la renuncia de Chela: “ Votaré por Loera, no por Maru”.

Sergio Granados, uno de los principales activos del PRI en nuestra entidad, con amplia trayectoria en ese partido, entre otros puestos ha sido Secretario de Acción Electoral del Comité ejecutivo Estatal, fue también Secretario General de Gobierno con el gobernador José Reyes Baeza, no comparte la posición de Graciela Ortiz, sostiene que el PAN surgió históricamente para oponerse al PRI, que en su caso mejor apoyaría a los candidatos de morena: a la gubernatura Juan Carlos Loera, y a la Pres. Mpal. Marco A. Quezada.

Solo los resultados electorales del 6 de Junio nos dirán, a ciencia cierta, cuál será el efecto en las bases del PRI o del PAN de estas declaraciones contradictorias, a votar por partidos históricamente adversarios, hoy unidos en un frente anti AMLO morena 4T.

¿A qué nos invitan a regresar Chela y Maru?: ¿a los fraudes electorales como el de 2 de Enero de 1945 en León Gto., en el que el candidato del PRI (PRM en ese tiempo), Ignacio Quiroz, candidato de la Unión Cívica Leonesa, recibió 58 votos como candidato a la Presidencia de León Gto. y su oponente Carlos Obregón 22,173 y sin embargo, fue declarado ganador Ignacio Quiroz, el fraude provocó una matanza por el ejército de decenas de personas y cerca de 200 heridos de bala, como lo denunció el Gral. Agustín Castro, Ex secretario de Defensa con el Presidente Cárdenas, en representación a la unificación de veteranos de la revolución, a esos fraudes quieren regresar?, ¿A la matanza de más estudiantes como lo fue el 2 de Octubre de 1968?, ¿al asesinato de más jóvenes por represión política, como la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero?, ¿a tener una foto de un Presidente como Peña Nieto en la cual, la mayoría de los gobernadores que lo acompañan, del PRI y del PAN, entre otros Cesar Duarte, ex Gobernador del Estado, o están en la cárcel o están prófugos de la justicia?, ¿a concentrar la compra de medicinas y equipo médico del sector público en unas cuantas empresas, no productoras sino intermediarias, para incrementar artificialmente el costo de las medicinas y sacar tajadas de miles de millones de pesos a costa del encarecimiento desmedido de este insumo esencial para la salud?\u0009La lista puede ser muy larga, y no alcanzarían todas las páginas de El heraldo para un breve resumen, aquí la dejamos.

Son de risa loca, los argumentos que nos da Chela, para oponerse a AMLO – 4T Morena: defender la Revolución Mexicana y que de triunfar morena en el norte, México caerá en una desgracia de la cual nunca se levantará.

Así como en la cúpula del PAN, del PRI y del PRD, como titulares de altos puestos en el gobierno o en los partidos, existen vivales que han amasado grandes fortunas, en la base de esos partidos, existen cientos de miles de ciudadanos honrados, que viven del producto de su trabajo, y sueñan y trabajan para hacer un México mejor para todos, ellos, más la mayoría no afiliada a ningún partido, son los que decidirán en las próximas elecciones del 6 de Junio, si toman o no en cuenta la postura de Graciela Ortiz, si votan por morena, o por otros partidos, o simplemente se abstienen de votar.

Entre Maru y Juan Carlos, la pelea está cerrada, probablemente la definan ese porcentaje de indecisos que en los pocos días que quedan, definirán por quien votan.

No hay más democracia que la que se hace.