El futuro en los trabajos 

La semana pasada leí un par de artículos cuyos contenidos se me hizo interesante compartir. Los cambios que estamos experimentando en los ambientes laborales son fundamentales y las organizaciones se enfrentan a retos sin precedentes, desde la productividad y el talento hasta la adaptación a la creciente importancia de la diversidad, igualdad e inclusión. Algunos de los ambientes que ya se experimentan son: La "contratación silenciosa" es una respuesta innovadora. Esto implica adquirir nuevas habilidades y capacidades sin necesidad de contratar trabajadores de tiempo completo. Se enfoca en la movilidad del talento interno y aprovechar las redes de antiguos trabajadores temporales. La idea es garantizar que los empleados se centren en tareas prioritarias sin aumentar la nómina. Otro aspecto es que, con la consolidación del trabajo híbrido, es básico considerar la flexibilidad para los trabajadores de primera línea, como los de la manufactura y la salud. Un porcentaje significativo de organizaciones está invirtiendo en mejorar la experiencia de los empleados de primera línea. Esto se centra en ofrecer a estos trabajadores control sobre su horario de trabajo y otras formas de flexibilidad. También, la presión sobre los directivos para equilibrar las expectativas de la alta dirección y los empleados es grande. Los directivos de nivel medio son ahora los compañeros más cercanos de los empleados híbridos con la cultura de la empresa. Este año, las organizaciones inteligentes brindarán apoyo y desarrollo para mejorar las habilidades directivas y aclarar las prioridades para que puedan gestionar mejor sus responsabilidades. La consideración de que, la diversificación de talento se vuelve fundamental. Los empleados están trazando trayectorias no lineales y buscan oportunidades fuera de sus áreas de especialización. Las organizaciones deben evaluar a los candidatos en función de su capacidad para realizar el trabajo en lugar de centrarse en credenciales y experiencia previa. Esto exige replantear supuestos obsoletos sobre los títulos y habilidades requeridas. Un punto relevante es que la pandemia ha tenido un impacto significativo en la salud mental de los empleados, lo que puede afectar la productividad y el rendimiento. Las organizaciones implementarán medidas preventivas, como el "descanso proactivo", para mantener la resiliencia emocional y el rendimiento de los empleados. Además, se ofrecerán oportunidades para discutir desafíos y temas difíciles sin temor a ser juzgados. La recopilación de datos sobre la salud, la vida y la salud mental de los empleados plantea preocupaciones de privacidad. En la actualidad, las empresas deben priorizar la transparencia en la forma en que recopilan, utilizan y almacenan los datos de los empleados, permitiendo a los empleados optar por no participar en prácticas que consideren cuestionables. La Inteligencia Artificial y el aprendizaje automático se utilizan cada vez más en los procesos de selección de personal. Las organizaciones enfrentan la presión de ser transparentes en el uso de la Inteligencia Artificial. El aislamiento social causado por la pandemia ha afectado a la generación Z y a los trabajadores en general. La falta de habilidades sociales, como la negociación y la comunicación interpersonal, puede afectar el rendimiento de los empleados. Las organizaciones deberán redefinir la profesionalidad de su personal para abordar este reto.

El ambiente laboral de las organizaciones toman medidas proactivas para adaptarse a las tendencias como lugares de trabajo preferidos y estarán mejor preparadas para prosperar en un entorno laboral en constante cambio. La capacidad de atraer y retener el talento, mantener la salud mental de los empleados y abordar cuestiones éticas en la gestión de datos será fundamental para el éxito en el futuro del trabajo.