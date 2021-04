El golpe de Estado en Myanmar

Por Samuel Almuina Orozco

Myanmar, también conocido como Birmania, es un país ubicado entre China y Bangladesh, se independizó de Reino Unido en 1948.

En el año de 2010 Birmania tuvo sus primeras elecciones democráticas después de 20 años bajo un régimen militar. La junta militar dijo que la elección marcó la transición del gobierno militar a una democracia civil.

Myanmar, en el pasado mes de febrero del 20201 se vio afectado por un golpe de estado, dado por la junta militar. El ejercito declaró las últimas elecciones realizadas en 2020 como ilegitimas, la junta decidió que debía “tomar acciones para salvar el país”, asi fue como posteriormente privaron de su libertad a los candidatos electos de ese año. A partir de ese momento la situación empeoró.

Actualmente el ejercito ha restringido las comunicaciones, redes para teléfonos móvil, wifi y además, todas las redes sociales están baneadas. Los habitantes de Birmania están utilizando VPN para poder tener acceso a redes sociales, y de está manera pueden documentar los acontecimientos, además, diariamente limitan el uso de wifi, solo hay acceso a internet durante determinadas horas del dia.

Incluso la televisión estará emitió un mensaje advirtiendo a la población que podían resultar heridos de disparos en la espalda o la cabeza. La junta constantemente despliega miembros para reprimir las manifestaciones pacíficas que se llevan a cabo prácticamente a diario.

Medios como la BBC han realizado notas e investigaciones al respecto, sin embargo, la crisis en Myanmar no es conocida por muchos. A través de estás indagaciones la BBC pudo ofrecer determinadas cifras respecto del número de personas asesinadas desde que el ejercito tomó el país como rehén pero no existe tal cosa como las cifras oficiales, los medios locales siempre calculan más. La cifra que se calcula es alrededor de 701 manifestantes que han perdido la vida debido al terrorismo del ejército, este número incluye tanto adultos como niños, estos terroristas no hacen distinción alguna.

En la red circulan videos de detenciones arbitrarias y tortura por parte del ejercito hacia manifestantes pacíficos.

La gente de Myanmar ha solicitado a la Organización internacional de las Naciones Unidas su intervención en el conflicto, aunque por el momento no ha sucedido nada.

Algunas de las cuentas dónde se puede obtener algo de información no ificial es a través de la cuenta de Instagram instamyanmar o whats.happening.in.myanmar , en estas cuentas se difunden fotos y videos de los acontecimientos, el contenido no contiene ninguna clase de censura.