El gran viento

Por: Fernando Sandoval Salinas

Me reuní con un amigo con quien compartí muchas luchas juveniles. Batallas que aspiraban a cambiar el mundo y acabar con los pobres mediante la instauración del socialismo.

Llego a su casa. Cae la tarde, ya no hay luz directa ni indirecta. Optamos por platicar afuera, en donde la opacidad lo invade todo, como si la sombra traída del mundo hubiera devorado a Chihuahua. Parece que hubo día sólo por error o por costumbre. Uno se pregunta: ¿Vale la pena vivir? Y emerge la tristeza y su compañera apocalíptica: la angustia.

El diálogo que irremediablemente aborda el pasado, los problemas del presente y el imprevisible futuro nos despierta emociones. Cada uno reconoce las suyas y como amigos que somos las pensamos en voz alta. Hermanamos nuestros grandes cuestionamientos: ¿Algún día podremos estar por encima de la angustia? O ¿Debemos estar siempre esperanzados?

En lo personal no soy ni sabio ni filósofo. Estoy lejos de las respuestas. La tarde da lugar a la noche, la tristeza crece y me arrastra como un ciclón que no acaba.

¿Qué hacer en momentos así?

Yo leo y escribo, pero hay quienes como mi amigo no lo hacen y pienso: “La escritura sería indigna si sólo sirviera para olvidar la angustia, para llenar los grandes vacíos”.

“Bueno”, dice mi amigo, “pero hay otros más jodidos que nosotros”. De pronto se levanta y con dedo flamígero me señala a la par que grita: ”¡Existir es difícil? A ver dime: ¿Qué haces con tus monstruos internos? ¿Cómo superas tus decepciones, tus obstáculos, las tareas urgentes que quizás te orienten a cierto nivel de felicidad?”. Concluimos que al menos para nosotros -y tal vez para otros que se aferran a la esperanza- “vale más una verdadera tristeza que una falsa alegría. Mejor la angustia lúcida que la ilusión serena”.

El diálogo con mi amigo es interminable y en momentos coincidimos en que las ilusiones por muy serenas que sean no son más que enfermedades de la imaginación, sin cosas tangibles y siempre acompañadas de imprecisos sueños o de horrores posibles como la muerte prematura o la vejez sin calidad de vida. Y contra la imaginación, contra los fantasmas del pasado, contra la nada ¿Qué se puede hacer? Mi amigo responde que nada.

Bueno, sugiero. Tal vez sea el momento de conocer, de pensar y distinguir lo que depende de nosotros, lo que puede cambiarse y lo que no. Distinguir lo real de lo imaginario, la verdad y la ilusión. Finalmente intentar la lucidez tal vez sea un primer paso hacia la sabiduría, o quizás, si es que existe, hacia la felicidad.

Final feliz. Para nada. Sólo el privilegio de diálogo entre dos amigos que con la charla madura saben que este tipo de encuentros no son para adornar la vida, ni de magnificarla, ni de exagerarla, o tal vez dejarnos arrastrar por el gran viento que nos echa fuera de nosotros. “Nos echa fuera y, al mismo tiempo, nos empuja hacia dentro de nosotros”.

Me despido y le digo: Gracias amigo, por tu tiempo y tus palabras.

Gracias a ti -me dice-. Sólo una cosa. Yo tengo claro cuál es ese gran viento en el que debo confiar. Sin ánimos de debatir ojalá tú lo encuentres.

Claro. Lo encontré a los 18 años, cuando dejé de creer.