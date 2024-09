El 15 de septiembre festejamos el Grito de Independencia, que dio el cura Hidalgo para iniciar la guerra de independencia contra los españoles, pero el día de hoy ¿Tenemos algo que festejar, como está el país? Algunos estados no festejarán dando el Grito por la inseguridad tan brutal que tenemos en esos lugares, aunque hay quien “tiene otros datos”, lo mismo en el sistema colapsado de salud, finanzas quebradas, el país endeudado. ¿Estamos para festejar?

El clavo que le faltaba al ataúd para acabar de sepultar nuestra libertad nos lo acaban de dar la mayoría ovejuna en el Congreso de la Unión, al aprobar la aberración del nuevo Poder Judicial, desapareciendo el poder que es respetado y que puede tener fallas, tener corrupción, pero no para desaparecerlo, y ahora los jueces y magistrados serán electos por el voto popular, no por su capacidad y preparación. Lo mismo dijo en muchas ocasiones, ya sabes quién, que había que tirar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que iba a ser uno de los mejores y más modernos del mundo, porque había mucha corrupción, pero después de seis años, no ha habido una sola denuncia en contra de los corruptos, ni uno solo. Lo mismo se dijo de corrupción en muchos fideicomisos que desapareció, ya sabes quién, y que nadie sabe a dónde fueron a dar miles de millones, salvo para comprar voluntades para la votación del pasado 2 de junio, aunque ahora se sabe que en realidad perdieron, pero un mega fraude, que lo hicieron muy bien hecho, pero gente especializada también logró desenmascararlos.

Podemos decir que tenemos libertad, cuando acaban de despedir a seis periodistas muy reconocidos de la televisión y radio, por ser críticos del actual presidente, aunque no se les dijo en esos términos, pero es más que obvio.





Qué espectáculo dimos ante el mundo, la mayoría ovejuna del Congreso federal, al faltarles un voto para poder hacer la reforma constitucional y desaparecer el Poder Judicial y ya quedarse con los tres poderes en una sola persona. Amenazaron, ofrecieron mucho dinero y finalmente lo lograron. Había que complacer al mesías, como regalo de despedida, pero qué grave para el pueblo porque nos quitaron nuestra libertad.

Qué vergüenza la mayoría ovejuna de los congresos estatales, que raudos y veloces aprobaron la minuta que les mandó el Congreso federal y que tenía que ser aprobada por la mitad de los congresos locales del país. El Congreso de Oaxaca aprobó la minuta en tan sólo ocho minutos de haberla recibido, no sólo no la leyeron, ni la carpeta abrieron, no podían haberle disimulado un poco, pero no, había que obedecer y rápido.

Este gobierno que está a días de terminar es sordo, mudo, ataráxico e hijo de la… diría el gran líder panista Guillermo Prieto Luján en la tribuna del Congreso del Estado hace ya algunos años, porque ha habido muchas manifestaciones en contra de esta reforma al Poder Judicial, de estudiantes, trabajadores del Poder Judicial, intelectuales, iglesias, etc. etc.





¿Estamos para festejar el Grito de Independencia?

Lic. Contador Público, Presidente de Grupo Mathasa y Consejero Estatal Vitalicio Del PAN

glujanp@mathasa.com.mx