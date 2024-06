El hábito de la lectura para fortalecer el emprendimiento

Leer es uno de los mejores hábitos que podemos adquirir. A pesar de poseer un sin fin de beneficios al terminar un libro, la lectura es una habilidad que nos permite desarrollar habilidades cognitivas, adquirir conocimientos, y sobre todo que entendamos el mundo y todo lo que nos rodea. Pero te preguntarás qué tiene en común leer por gusto y emprender un negocio, la respuesta es muy sencilla. Se dice que actualmente no hay nada nuevo bajo el sol, lo que parece novedoso puede no serlo, ya que todo tiene un precedente, por lo tanto existe un inmensidad de libros en el mercado que hablan acerca de emprendimiento, estrategia de negocios, marketing, ventas, liderazgo y desarrollo empresarial, donde cada autor nos puede dejar una gran enseñanza para aplicar en nuestro propio negocio.

Como le he mencionado en publicaciones anteriores, el emprender un negocio es un camino muy solitario, donde necesitamos utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para no fracasar en el intento, y creo que una buena manera de capacitarnos, aprender más acerca de áreas de la administración de un negocio que desconocemos. Por ejemplo, yo inicio un negocio de comida, porque considero que soy buen cocinero, porque tengo un producto novedoso que ofrecer y estimo que puedo ser exitoso, sin embargo desconozco áreas importantes de administrar un restaurante como lo son la contabilidad, las regulaciones sanitarias, la estrategia de ventas, etc. pero no por ello, quiere decir que deba de ser un “todologo” para saber y dominar todas esas especialidades. Sin embargo, a través de la lectura y el estudio puedo adquirir dichas herramientas. Si bien leer un solo libro respecto de un tema en particular, no me hace experto en el área, mínimo me da una idea en general para saber que me hace falta y en qué puedo mejorar, para así salir a buscar y contratar un experto en la materia y tener un conocimiento básico de lo que espero de dicho especialista.

Leer es maravilloso, es un momento con uno mismo que nos permite imaginar, soñar y aprender conocimientos nuevos. No deberíamos leer por obligación o por aparentar ser una persona culta, debemos leer por gusto, por querer ser mejores en cada una de las ramas en la que nos desempeñemos. Fomentar la lectura de emprendimiento debería ser obligatorio desde la educación básica para que las nuevas generaciones sueñen con producir nuevos conocimientos haciendo uso de su creatividad, para inventar mejores formas de solucionar problemas y necesidades que aquejan a nuestra sociedad actual. Existen una infinidad de libros acerca de emprendimiento que están al alcance de nuestras manos para que nos inspiren y nos ayuden a adoptar una mentalidad correcta para alcanzar el éxito en nuestros negocios.

Mauricio Corona Aguilar. Integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, A.C.

