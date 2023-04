El impacto de los buenos  libros

Por María Soledad Limas Frescas

Abril es el Mes del Libro, el 2 se celebró el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y el 23 se celebrará el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor; no obstante, todos los días deberíamos estar dedicados a los libros, y valorar la importancia de los que nos impactan positivamente, que amplían y enriquecen los conocimientos y por ende a la cultura; hay una frase que encierra sabiamente todas las bondades de los libros y de la lectura “Leer y consumir buena literatura amplía nuestro vocabulario, mejora la ortografía, nos permite expresarnos mejor, ayuda a ejercitar la mente, estimulamos el cerebro, nos entretiene, reduce el estrés, crecen nuestros conocimientos y vuela la imaginación” y si está comprobada la importancia de la lectura ¿Por qué no se trabaja para fomentarla y convertirla en hábito desde los primeros años de la niñez?, hemos perdido mucho tiempo, con el hábito de la lectura tendríamos otros resultados, seríamos ciudadanos más informados e ilustrados para comprender lo nefasto que resulta pretender acabar con la naturaleza de las instituciones como el INE, el INAI, la CNDH y demás organismos autónomos entre otras instituciones, que son los contrapesos del gobierno, y surgieron precisamente por el esfuerzo y el trabajo de miles de mexicanas y mexicanos que perseveraron para que se elevaran a rango constitucional las herramientas de los organismos autónomos, y así evitar los abusos de poder y actos de corrupción, que dicho sea de paso, ahora están más graves que nunca, aunque no son reconocidos por el Ejecutivo federal, que vive en su Palacio de Jauja, porque tiene otros datos, los datos por los que según el Presidente afirma que México es un país más seguro que EEUU, siendo esta declaración la burla de medio mundo, ya que de todos es sabido que el país se convulsiona como nunca por la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

La buena literatura nos llevaría a analizar lo peligroso de los actos de gobiernos autoritarios y populistas, y no los permitiríamos en nuestro país.

Los buenos libros educan, y nos urge como ciudadanos estar educados, sin embargo tenemos muy bajos porcentajes en cuanto al hábito de la lectura, y para reflexión plasmo algunos datos. De acuerdo a información del INEGI, de cada 100 mexicanos 42 reconocieron haber leído al menos un libro durante el último año, pusieron como pretextos la falta de tiempo y de interés para la lectura; el promedio de libros que los mexicanos leen al año es apenas de 2.8 por persona en comparación con los países europeos que leen entre 7 y 12 libros.

La OCDE y la UNESCO elaboraron un estudio sobre el hábito de la lectura, que colocó a México en el puesto 107 de 108 países; por su parte Conaculta arrojó el dato de que el 40% de los mexicanos jamás ha pisado una librería, el 13% nunca ha leído un libro y el 70% lee lo mismo que antes o menos.

El informe anterior nos lleva a que sociedad y gobierno reflexionen y actúen, porque sin el hábito de la lectura no hay educación, y sin educación estamos condenados al estancamiento del subdesarrollo y de la ignorancia.