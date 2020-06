El impacto de los impuestos a las plataformas digitales

Buenos días, como dice el dicho, “no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue”, estamos ya en el mes de junio y con ello la nueva obligación fiscal del cobro del IVA e ISR a las actividades realizadas en plataformas digitales, tanto para los que ofrecen servicios y productos como para las mismas empresas que ofrecen la plataforma.

Ante estos nuevos impuestos que inician este mes, considero importante aclarar que no hay otra nueva obligación en el aspecto fiscal, me refiero al rumor que ha circulado precisamente desde que se aprobó la miscelánea fiscal de este año 2020, de la supuesta obligación que todo ciudadano tendría de informar al SAT sobre los ingresos obtenidos de cualquier tipo ya sea por transferencia o efectivo mayores a 5 mil pesos a partir del mes de junio del presente año, provocando infracciones y considerándolo un delito el dejar de informar. Esto no tiene sustento y no existe obligación alguna.

Pero en materia de los nuevos impuestos, también decir que a finales del año pasado, el ejecutivo había dicho que no vendrían nuevos impuestos, que se quedarían sólo los ya existentes; sin embargo este gravamen es totalmente nuevo para este sector, y aunque es justo que paguen Impuesto Sobre la Renta las personas que tienen un ingreso por estos medios (si es que aún no lo pagan), también hay que comentar que seremos los usuarios de estas plataformas los que pagaremos el incremento de estos servicios, tanto por el IVA, como el aumento en los costos que con estos impuestos tendrán estos servicios y productos.

Sabemos que no ha sido muy halagador la forma en que nos ha iniciado este nuevo año en materia económica, ya hemos hablado de los efectos que vivimos actualmente por la pandemia del coronavirus, que, sin abundar mucho en el tema, el virus no cede, y la incertidumbre económica persiste, pues no se tiene aún fecha exacta en nuestro estado para la reactivación general de negocios, los cuales cada día sufren más la caída de sus ventas.

Desde luego que este nuevo gravamen en las plataformas digitales impactará en la economía de los usuarios, pues los impuestos que causarán ahora todos los servicios y productos que se oferten en plataformas digitales a partir del 1 de junio serán el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y los intermediarios personas físicas que presten sus servicios u oferten sus productos o concedan hospedaje a través de estas plataformas deberán de aceptar también una retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que les realizaran las propias empresas que les proporcionan la plataforma.

Lo que será gravado con el IVA, son los servicios digitales que se proporcionen mediante aplicaciones a través de internet u otra red, en la que se cobre algún precio, ya sea descarga de imágenes, texto, audio, video, juegos, contenidos multimedia (Netflix, Spotify, YouTube Music, etc.), excluyendo el acceso a libros, periódicos y revistas electrónicas. Asimismo, los servicios de intermediación entre oferentes de bienes y servicios y el que recibe el producto o servicio llevarán la retención.

En el caso del Impuesto Sobre la Renta, quienes lo causarán serán las personas físicas que tienen ingresos por la enajenación de bienes y prestación de servicios, o servicios de hospedaje a través de internet mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones informáticas (dígase Uber, Uber Eats, Air Bnb, Mercado Libre, etc.) a los cuales las propias plataformas les retendrán un porcentaje que dependerá del nivel de ingresos.

Esto se supone incrementará la recaudación en el segundo semestre del año; finalmente todo se le cargará al consumidor, no dudo que México necesite de mayor recaudación, la pregunta está en quién va a sentar las bases para que eso sea posible, asimismo, es necesario establecer criterios para repartir esta recaudación y hacer frente al gasto social y de inversión, el Gobierno debe de generar la confianza para que esto suceda, claro primero sanear la economía en los próximos meses.





