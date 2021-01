El INAI y la democracia mexicana

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que el derecho a la información quedará garantizado por el Estado a través de un organismo autónomo. Es competencia de este organismo lo relacionado con el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

El respeto al Derecho a la Información Pública es una condición para la vida democrática sana. La garantía del acceso a la información que justifica la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es uno de los rasgos dominantes del proceso de consolidación democrática de México.

En nuestro país, donde la opacidad del gobierno es histórica, los ciudadanos han luchado por hacer valer ese derecho. Es un derecho ciudadano frente a una obligación de los gobiernos. Es así que se trata de un derecho que puede resultar un tanto incómodo para quienes se acomodan en los puestos de gobierno.

Quien gobierna no debería absorber las funciones que cumple el INAI, simplemente porque no es parte de su misión. Los entes autónomos como el mencionado instituto realizan una vigilancia sobre el cumplimiento del gobierno con respecto a las demandas ciudadanas; ello implica independencia de gobierno, necesariamente.

La autonomía del INAI es necesaria para garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública. Esto significa, por supuesto, un contrapeso al gobierno; de eso trata, ni más ni menos. Los ciudadanos debemos proteger ese contrapeso, valorando la importancia de la independencia o autonomía del organismo.

Si se llega a argumentar que la eliminación de los organismos autónomos vendría a significar un gran ahorro para la Federación, no es así, considerando que los recursos que se destinarán para este año en ese renglón representan apenas el 2.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es importante destacar que de poco más de dos billones de pesos presupuestados por la Federación para el 2021, cerca de 905 millones están destinados a la operación del INAI, el cual aparece en el grupo de los organismos autónomos que menos recursos recibirán.

No. No parece un buen argumento el del supuesto ahorro para pensar en la eliminación del INAI. De hecho, no se ve un buen argumento por ningún lado que pueda justificar su desaparición. Los ciudadanos debemos defender organismos como el INAI, un logro ciudadano en la consolidación de la democracia.

Aunque una de las secretarías federales (como la de la Función Pública) se dispusiera a cumplir las funciones del INAI, los especialistas advierten que lo haría con muchas limitaciones al no contar con atribuciones para transparentar y proteger datos. En pocas palabras, no es el gobierno el que debe hacerse cargo de eso, no puede ser juez y parte.