Por: Guillermo Luján Peña

Bajo el lema de el INE no se toca, nos manifestamos millones de mexicanos, los videos de varias ciudades del país, así lo demuestran. Fueron en 63 ciudades, en cuatro países, pacíficamente, no hubo vidrios rotos, como las manifestaciones de PG, no se dio una torta ni dinero para manifestarse. No hubo discursos insultando a nadie, ni violencia física.

Recuerdan la Mañanera donde el PG dijo que si le hacían una manifestación de 100 mil gentes él mejor se regresaba a Chiapas, se iba a su rancho La Chingada, que así se llama. Esperemos que ya esté llenando sus maletas para irse lo más pronto y deje de estar destruyendo México. Fueron no miles de manifestantes, sino millones en todo el país, así que a cumplir su promesa, por el bien de México.

Dijo en sus mañaneras que el INE costaba mucho dinero, 15 mil millones, cuando el Tren Maya lleva gastado hasta ahora 20 veces esa cantidad y no se le ve para cuándo. La Refinería de Dos Bocas lleva 26 veces esa cantidad y aunque la inauguró el PG, como si ya estuviera terminada, hasta la fecha no ha producido un litro de combustible, a la mejor va a producir cuando ya todos los vehículos sean eléctricos. Las pérdidas de Pemex anualmente son de 16 veces lo que cuesta el INE.

Hay un discurso del ex presidente de EU, Ronald Reagan, del cual reproduzco unos fragmentos: “Hay tres palabras que dicen todo, como debe ser, ‘nosotros, el pueblo’, le decimos al gobierno qué hacer, no el gobierno nos dice al pueblo qué hacer”. Nosotros somos el chofer del carro y el gobierno es el carro, nosotros decidimos a dónde ir, por qué ruta, a qué velocidad. Nosotros le decimos al gobierno, a través de la Constitución, qué es lo que el gobierno puede hacer y no debe hacer nada más que lo que le hemos permitido y el pueblo somos libres de hacer todo lo que no perjudique o lastime a los demás.

Un valor muy importante es la libertad, libertad de expresión, sin ser descalificados o castigados, que es lo mismo, y mucho menos por el mismo presidente, que insulta y agrede a todos los que nos estamos de acuerdo con él, provocando una profunda división entre todos los mexicanos, cuando su responsabilidad primordial es mantener unidos a todos. Libertad de educar a nuestros hijos dentro de un sistema que estemos de acuerdo y no dentro de un sistema que el gobierno quiere adoctrinar a nuestros hijos. Libertad de escoger a nuestros gobernantes y que no nos sean impuestos desde la autoridad misma.

Desaparecer el INE, institución que nos ha costado sudor y sangre a través de muchos años, para tener unas elecciones bastante confiables, un padrón con fotografía, credencial con fotografía, que nos sirve como identificación ante dependencias nacionales e internacionales. Manejada por ciudadanos independientes, preparados, que sólo buscan cómo sacar adelante, con toda transparencia y equidad, las elecciones.

No, señor presidente, AL INE NO SE TOCA, es la orden de NOSOTROS EL PUEBLO y usted sólo debe obedecer.