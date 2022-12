¿El INE no se toca? Se reconstruye

BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS DE CHIHUAHUA A.C.

Por: Yoshi Alejandra Villalobos Soto (*)

El 13 de noviembre se realizó la marcha por la defensa del INE, con el slogan de el INE no se toca. Marcha que se replicó en varios estados de la República Mexicana, con el fin de manifestarse en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si no sabes de qué se trata la reforma electoral, aquí te lo resumo en 10 puntos:

El INE no desaparece, sólo se cambia de nombre a Instituto Nacional Electoral y de Consultas INEC. Se reducen de 500 diputados federales a sólo 300. Asimismo de 128 senadores a sólo 96 También se reducen los consejeros de 11 a 7 Los consejeros del INEC y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán votados en elecciones abiertas y propuestos por los tres poderes de la unión. Sólo se financiará a los partidos políticos para las campañas electorales Se prevé la reducción del tiempo (30 minutos diarios) de promoción a los partidos políticos en radio y televisión. La consulta popular basta con cubrir el 33%, ya no el 40%, para que sea vinculante. Se implementa el voto electrónico. Se van los órganos electorales locales.





Dentro de las propuestas que acabo de mencionar, me parecen formidables y coherentes, sin embargo, no es suficiente para los defensores del INE, pues aseguran que este modelo pretende regresar a la época dorada del PRI. (No lo creo). Incluso se convocó a una contramarcha el 27 de noviembre pasado, por el mismísimo presidente de la República Mexicana, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, para impulsar la reforma y aprobación de los ciudadanos. Voy a citar a uno de mis maestros del posgrado, “En México tenemos una de las democracias más caras en todo el mundo”, y es totalmente cierto.

Los ciudadanos no participamos de forma gratuita en la consolidación de la democracia, nos tienen que pagar los partidos políticos, incluso el mismo INE para ser representantes de casilla y por ley estamos obligados porque de forma voluntaria no lo hacemos ni queremos; serían contadas las personas que participan gratuitamente en las elecciones y más porque es en DOMINGO y TODO EL DÍA.





El INE requiere cambios, requiere reconstruirse para ser mejor. El ser humano se resiste al cambio, a salir de la zona de confort, pero es por miedo. Informarse y participar permite que seamos quienes generamos los cambios.





Al final del día se llevará a cabo lo que la mayoría decidamos. Concluyo citando el artículo 39 de nuestra carta magna: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.





(*)Licenciada en Derecho