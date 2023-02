El infierno del mexicano

En memoria del maestro Germán Dehesa.





Errare humanum est, perseverare diabolicum (errar es humano, perseverar en el error, diabólico). En la edad media, cuando alguien cometía el mismo error varias veces, la sociedad “sacaba de su escondite” al diablo y le adjudicaba dichos tropiezos. Ciertamente, no todas los yerros eran considerados obra “del chamuco”; sólo aquellos en que las personas, conscientes de su mala decisión, insistían con firmeza en su actuar, eran tildados así. Aparentemente, las conductas deshonestas trascendieron los infiernos y se abalanzaron en la cotidianeidad del pueblo mexicano que, desde hace muchos años, ha perseverado en normalizar la corrupción y la cultura del engaño.

Germán Dehesa afirmaba que toda corrupción ha comenzado por el lenguaje y toda lucha por extirparla, también. Por otro lado, Michel Foucault identificó que el proceso de control sobre los pueblos, o de “normalización social”, arranca con la manipulación del lenguaje. La verdad es traicionada por los paradigmas de positivo y negativo dentro de una comunidad. Aquello que colectivamente se aborrece es etiquetado como anormal, feo o malo; lo que se desea, como bueno, bonito o admirable. Parece tan simple como orientar nuestra brújula a la luz y evitar siempre la oscuridad, pero ¿Qué sucede cuando poco a poco, la sociedad, empecinada en un mal hábito, cambia las palabras de aquello que es legal y/o éticamente incorrecto, para lucir así menos descompuesta?

Los mexicanos aprendimos a “aceitar” el lenguaje. Hacerlo más flexible. Adoptar formas que sean menos inquisitivas y nos permitan vivir con una cantidad “manejable” de culpa. Ejemplo de lo anterior es el afamado término: “contacto”; ya lo decía Dehesa: “En el idioma corrupñol, el contacto es quien tiene una posición privilegiada”, la cual puede servir de remedio a quienes, como -Jaimito, el cartero-, desean “evitar la fatiga” de cumplir con sus obligaciones. Así, no hay trámite, evento, licitación, acta, etc. que se resista a un parroquiano que, en pleno uso de sus “contactos”, se sale sonriente de la fila. Eso sí, todo favor, a la larga, sale más caro que aquello que se recibió. No hay que negar que la palabra “contacto” suena sofisticada y ejecutiva, mucho mejor que el horripilante “tráfico de influencias” que suscribe el código penal.

No quiero cerrar esta columna, sin hablar de otros distinguidos miembros del círculo de los traidores al desarrollo y la legalidad: me refiero a los “gestores”. Éstos, sin duda, llegan a ser mucho más nocivos para la vida cotidiana que cualquier otro contendiente. Ciertamente, hay grandes expedientes de corrupción – como Odebrecht, la Estafa Maestra, Agro-nitrogenados o Segalmex-. Es justamente el sigilo del gestor, su diminuto tamaño -que le permite colarse entre las grietas y puertas cerradas-, la naturalidad de su dinámica, la aceptación solemne de la sociedad, lo que hace que “los gestores” sean la versión 2.0 de los casi extintos “coyotes”. La demanda de este tipo de persona es proporcional a la complejidad de un trámite, al tiempo de espera o al tamaño de una fila. Como pueblo, decidimos no formarnos, no esperar, no agotar la tramitología; así que, en una apuesta atrevida, invocamos a los gestores para que nos representen, nos ahorren -nuevamente- “la fatiga”, y así eviten que nuestros deberes personalísimos nos resten tiempo de vida en este planeta. Muchos de estos individuos ofrecen descuentos sobre multas, recargos y otras sanciones. Hacen magia. ¿El precio? “Una comisión” “una iguala” “un honorario -que por supuesto, no se factura-”. En el libro “¿Cómo nos arreglamos?”, del cual se inspira esta redacción, se define a los gestores como: “usufructuarios de nuestros códigos laberínticos y de nuestro genoma abollado”. Algunos, en sus tarjetas o redes sociales de “gestoría”, se atreven a llamarse abogados, licenciados, bróker o -me han contado- hasta contadores. ¿Qué garantía ofrecen? Que, si la espera o el trámite “normal” no lograron su cometido, harán uso de “sus contactos” para así robustecer el entramado criminal al que, civilizadamente, hemos decidido acceder. Lejos quedaron así: la simulación de actos jurídicos, el cohecho, el amiguismo, la usurpación de profesiones, etc. ¡Qué bonito es el lenguaje!

Finalmente, querida lectora, querido lector, tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas? ¿Será que aún hay remedio? ¿Dejaremos el infierno en el que cómodamente nos hemos instalado a través de nuestros malos hábitos? ¿Podremos extraditar a un país lejano y gélido todos esos eufemismos que nos hacen tanto daño?

Director de Derecho, Economía y Relaciones Internacionales

Tecnológico de Monterrey campus Chihuahua

