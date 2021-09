El inicio de un nuevo gobierno

Por: Daniela Álvarez

Justamente redacto estas líneas hoy, miércoles 8 de septiembre, hoy que nos estrenamos con la primera gobernadora de la historia de Chihuahua, hoy que somos referente nacional y que los ojos del país están sobre nuestro Estado Grande, estamos arrancando un nuevo gobierno, una nueva era, después del ocaso de un gobierno fallido, un gobierno de odio, de pretextos, de injurias y de escasos resultados.

Chihuahua espera ansioso que las primeras acciones, los primeros cambios se den, la gente quiere que mejore su calidad de vida, el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus familias, en Chihuahua somos hombres y mujeres valientes, sabemos que nos dejaron el estado en una situación crítica, nos entregan un estado agonizante, herido, destruido y en la quiebra, pero también tenemos mucha claridad en que la gobernadora no está sola y jalaremos todos parejos para levantarnos.

Los chihuahuenses tuvimos un gobierno marcado por la ira de un hombre, que se concentró en crear historias y perseguir sus propios fantasmas, un hombre que gastó su tiempo, su fuerza y su energía en odiar al prójimo y no en buscar cómo sacar adelante a su gente, a su estado, pero no hay plazo que no se llegue y fecha que no se cumpla, y hoy afortunadamente ha concluido su mandato.

Hoy Chihuahua despertó con una mujer gobernadora, una mujer que toma las riendas con todas las ganas y las fuerzas, alguien que por encima de cualquier cosa pone su amor por Chihuahua, después de días nublados, sombríos y tristes, hoy amanece por fin para nuestra tierra.

La tarea de la gobernadora no es sencilla, pero tiene de aliados a su gente, esa gente que le ha dado la oportunidad de reconstruir este estado, esa gente que sabe que no será sencillo, pero tiene la confianza y la fe depositada en una mujer que ha pesar de una de las persecuciones más feroces, pudo sortear las embestidas y hoy es quien lleva las riendas del estado.

Con un gabinete plural e integrado de hombres y mujeres capaces que ya han dado resultados en otras áreas y otros momentos de la administración pública, arranca su gobierno, la tarea no es fácil, pero juntos y de la mano de los ciudadanos podremos levantar, resurgir y darle rumbo al gobierno.

El buen augurio es porque el equipo que hoy caminará al lado de la gobernadora son perfiles que responderán cada uno a su tema de competencia, un gobierno no es para improvisar ni para experimentar.

Quienes asumimos tareas tan importantes como una representación ciudadana, debemos tener siempre en mente que día a día somos evaluados por la ciudadanía, la gobernadora ha dado muestras de que es cercana y que escucha a la gente, ha suspendido decisiones o determinaciones que a solicitud de diversos sectores se han dado. Esto es fundamental, ya que deja claro que tendremos un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que escucha y atiende las demandas ciudadanas.

¡Chihuahua tiene gobernadora para rato!