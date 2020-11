El internet ¿Un derecho humano?

Los Derechos Humanos son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas, los cuales nos permiten tener dignidad humana, son universales, es decir son para todas las personas en el mundo. Lo cierto es que hemos evolucionado tanto que ahora el internet es un derecho fundamental inherente al ser humano.

Este derecho se encuentra establecido en la Declaración de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce este derecho en el artículo sexto estableciendo la obligación del Estado de garantizar las tecnologías de la información incluida la banda ancha el internet.

La Declaración de los Principios de Ginebra establece que las tecnologías de la información y la comunicación tienen repercusiones en prácticamente en todos los aspectos de la vida.

En estos días de pandemia las tecnologías de la información han permitido que el desarrollo económico y social no se detenga, desde casa el internet ha permitido el ejercicio de libertades fundamentales como lo son la libertad al trabajo, educación, expresión, asociación, pero este desarrollo económico y social no ha sido para todos, dejando atrás a los que no tienen acceso a internet.

Considero que los derechos digitales son ya la cuarta generación de los Derechos Humanos, ya que atendiendo al principio de interdependencia que los caracteriza permite ejercer otros derechos.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución para la para la promoción, protección y disfrute de los Derechos Humanos en Internet desde el año 2016. El documento establece que el internet será considerado un derecho básico de todos los seres humanos, la intención en el momento de emitir esta declaración era buscar a largo plazo oportunidades para la educación y contribuir a la Agenda 2030, lo cierto es que al día de hoy ante el Covid-19, el internet es el medio por el que podemos de forma continuada ejercer formas de vida.

Aunque la resolución de la ONU no es vinculante, el reto hoy es que nadie se quede atrás que se elimine la brecha digital, ya que nuestras formas de vida han cambiado y hoy la banda ancha es una necesidad de vida.

Nuestro presidente, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, el pasado 11 de noviembre de este año anunció en sus redes sociales que se estará trabajando para llevar internet a todo el país y que a finales del 2020 se tendrá una cobertura de 69 mil 269 localidades y en un año más, 122 mil 34 y que a finales del 2022 todo México.

¡Me siento orgullosa de ser hija de estas hermosas tierras norteñas!